Катя Осадчая восхитила образом в футболке за 11 тысяч гривен

29 октября 2020 12:25 Юлия Крутиева
Катя Осадчая восхитила образом в футболке за 11 тысяч гривен
Телеведущая Катя Осадчая
instagram.com/kosadcha

Телеведущая Катя Осадчая продолжает радовать поклонников своими невероятными нарядами.

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Украинская ведущая славится своим утонченным вкусом. Катя Осадчая любит дорогие бренды и с уважением относится к талантливым и трудолюбивым мастерам.

При этом 37-летняя Осадчая выглядит стильно не только на съемочной площадке проекта «Светская жизнь» или светских мероприятиях, но и в повседневной жизни.

Вот и наряд супруги Юрия Горбунова для прогулки по красивому двору ее загородного дома не прошел мимо глаз миллионов фолловеров телеведущей. 

Стильный look звезды состоял с зауженных укороченных брюк, тапочек и дизайнерской оверсайз-футболки, стоимость которой составляет более 11 тысяч гривен.

Танець на честь босих ніг і футболки наприкінці жовтня,
- написала в комментариях Осадчая.

Телеведущая Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha
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В комментариях под фото в соцсети поклонники восхищались образом Кати: «Класно напевно в футболці за 350 євро ходити», «Краса», «Ви неймовірна ведуча», «Стильный образ», «Какая крутая футболка».

Напомним, 

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