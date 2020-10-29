Катя Осадчая восхитила образом в футболке за 11 тысяч гривен

Телеведущая Катя Осадчая продолжает радовать поклонников своими невероятными нарядами.

Украинская ведущая славится своим утонченным вкусом. Катя Осадчая любит дорогие бренды и с уважением относится к талантливым и трудолюбивым мастерам.

При этом 37-летняя Осадчая выглядит стильно не только на съемочной площадке проекта «Светская жизнь» или светских мероприятиях, но и в повседневной жизни.

Вот и наряд супруги Юрия Горбунова для прогулки по красивому двору ее загородного дома не прошел мимо глаз миллионов фолловеров телеведущей.

Стильный look звезды состоял с зауженных укороченных брюк, тапочек и дизайнерской оверсайз-футболки, стоимость которой составляет более 11 тысяч гривен.

Танець на честь босих ніг і футболки наприкінці жовтня,

- написала в комментариях Осадчая.

Телеведущая Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha

В комментариях под фото в соцсети поклонники восхищались образом Кати: «Класно напевно в футболці за 350 євро ходити», «Краса», «Ви неймовірна ведуча», «Стильный образ», «Какая крутая футболка».

Напомним,