Катя Осадчая восхитила образом в футболке за 11 тысяч гривен
Телеведущая Катя Осадчая продолжает радовать поклонников своими невероятными нарядами.
При этом 37-летняя Осадчая выглядит стильно не только на съемочной площадке проекта «Светская жизнь» или светских мероприятиях, но и в повседневной жизни.
Вот и наряд супруги Юрия Горбунова для прогулки по красивому двору ее загородного дома не прошел мимо глаз миллионов фолловеров телеведущей.
Стильный look звезды состоял с зауженных укороченных брюк, тапочек и дизайнерской оверсайз-футболки, стоимость которой составляет более 11 тысяч гривен.
Танець на честь босих ніг і футболки наприкінці жовтня,- написала в комментариях Осадчая.
Напомним,