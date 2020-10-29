Актриса сериала "Тень звезды" Анна Кошмал: Мне хотелось что-то делать для людей
Актриса Анна Кошмал призналась, почему не показывает публике свою семью, а также рассказала, как проводила карантин, будучи на самоизоляции с родными.
Весной, во время строгого карантина, Анна делала полезное веганское печенье и отправляла его подписчикам. Актриса, которая уже 5 лет не ест продукты животного происхождения, признается, что очень любит готовить:
На карантине у меня, как и у всех, появилось очень много свободного времени, и мне хотелось что-то делать для людей. Нашла для себя эту нишу только на время карантина. Но как только вышла на работу, к сожалению, времени и сил на это не осталось.
За это время был устранен дефицит внимания, нежности, времяпрепровождения вместе, – отметила актриса. – Поэтому, наоборот, было очень грустно снова расставаться, расходиться по работам после такого подарка в виде отдыха из-за карантина.
Также Анна рассказала, что не публикует свою семью в соцсетях, потому что считает, «что счастье любит тишину».
Напомним,