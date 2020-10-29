Актриса сериала "Тень звезды" Анна Кошмал: Мне хотелось что-то делать для людей

Актриса Анна Кошмал призналась, почему не показывает публике свою семью, а также рассказала, как проводила карантин, будучи на самоизоляции с родными.

На телеканале Украина продолжается показ 20-серийной картины "Тень звезды", одну из ролей в которой исполняет популярная актриса Анна Кошмал . Девушка играет сестру популярной певицы Ренаты – Настю, которая работает в кондитерской. Анна рассказала, любит ли готовить сама и чем занималась на карантине.

Весной, во время строгого карантина, Анна делала полезное веганское печенье и отправляла его подписчикам. Актриса, которая уже 5 лет не ест продукты животного происхождения, признается, что очень любит готовить:

На карантине у меня, как и у всех, появилось очень много свободного времени, и мне хотелось что-то делать для людей. Нашла для себя эту нишу только на время карантина. Но как только вышла на работу, к сожалению, времени и сил на это не осталось.

Актриса Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Как известно, артистка замужем и воспитывает сына. По ее словам, самоизоляция не стала причиной конфликтов в ее семье. Наоборот, для Анны карантин стал потрясающей возможностью посвятить себя полностью семье.

За это время был устранен дефицит внимания, нежности, времяпрепровождения вместе, – отметила актриса. – Поэтому, наоборот, было очень грустно снова расставаться, расходиться по работам после такого подарка в виде отдыха из-за карантина.

Также Анна рассказала, что не публикует свою семью в соцсетях, потому что считает, «что счастье любит тишину».

Анна Кошмал с сыном / instagram.com/smorkovkina

Напомним,