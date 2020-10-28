Звезда Сумерек Мэгги Грейс впервые стала мамой

Звезда «Сумерек» и «Остаться в живых» поделилась радостной новостью.

В семье Мэгги Грейс случилось пополнение. На днях в одном из американских роддомов исполнительница роли Ирины Денали в «Сумерках» впервые стала мамой.

Этой радостной новостью с публикой новоиспеченная мама поделилась на своей странице в Инстаграм. Грейс вместе со своим любимым супругом Брентом Башнеллом стали родителями крепкого и здорового сына.

Сначала Мэгги поделилась трогательной фотографией маленькой руки сына в сториз, а спустя время опубликовала нежный кадр с малышом в основной ленте.

Актриса Мэгги Грейс / instagram.com/maggiegrace

В кадре мама нежно целует сына в голову. В комментариях актриса написала, что она почувствовала в первые минуты материнства.

Переход к материнству стал самым глубоким и прекрасным опытом в моей жизни. 2020 год - дикое время для рождения ребенка, - пишет звезда. - Мы очень хотим предложить ему лучший, более сострадательный мир, и мы хотим вооружить его, чтобы сделать его лучше.

Напомним,