Звезда Сумерек Мэгги Грейс впервые стала мамой
Звезда «Сумерек» и «Остаться в живых» поделилась радостной новостью.
Этой радостной новостью с публикой новоиспеченная мама поделилась на своей странице в Инстаграм. Грейс вместе со своим любимым супругом Брентом Башнеллом стали родителями крепкого и здорового сына.
Сначала Мэгги поделилась трогательной фотографией маленькой руки сына в сториз, а спустя время опубликовала нежный кадр с малышом в основной ленте.
Переход к материнству стал самым глубоким и прекрасным опытом в моей жизни. 2020 год - дикое время для рождения ребенка, - пишет звезда. - Мы очень хотим предложить ему лучший, более сострадательный мир, и мы хотим вооружить его, чтобы сделать его лучше.
Напомним,