Никита Добрынин рассказал о будущем пополнении в семье
В рамках программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Никита Добрынин рассказал, как складывается его семейная жизнь и о скольких детях мечтает.
За сердце Добрынина боролись девушки, но именно Дарья Квиткова стала той единственной. Однако по словам ведущего – место ревности в их отношениях есть.
У нас есть ревность. Мы ревнуем друг друга – это как перец в отношениях, – признается Никита Добрынин. – Кто-то в этом видит какие-то свои элементы, а мне нравится ревновать.
Мы очень хотим детей! И хотим много детей, – рассказал Никита. – Я думаю, что двух или трех.
Напомним,