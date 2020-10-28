Никита Добрынин рассказал о будущем пополнении в семье

28 октября 2020 14:40 Юлия Крутиева
Никита Добрынин рассказал о будущем пополнении в семье
Ведущий Никита Добрынин
instagram.com/nikitadobrynin

В рамках программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Никита Добрынин рассказал, как складывается его семейная жизнь и о скольких детях мечтает.

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На съемки «Вкусного эксклюзива» Никита Добрынин приехал не один, а со своей женой. Ведь супруги пытаются как можно больше времени проводить вместе. Отношения Никиты и его супруги Дарьи зародились на реалити-шоу на глазах у всей страны.

За сердце Добрынина боролись девушки, но именно Дарья Квиткова стала той единственной. Однако по словам ведущего – место ревности в их отношениях есть.

У нас есть ревность. Мы ревнуем друг друга – это как перец в отношениях, – признается Никита Добрынин. – Кто-то в этом видит какие-то свои элементы, а мне нравится ревновать.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / instagram.com/nikitadobrynin
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После проекта Дарья и Никита стали еще более популярными. На двоих у супругов почти два с половиной миллиона подписчиков в Инстаграм. А в постах и сториз еще один член семьи – кот Каспер.

Мы очень хотим детей! И хотим много детей, – рассказал Никита. – Я думаю, что двух или трех.

Напомним, 

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