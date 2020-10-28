Энн Хэтэуэй рассекретила имя своего 11-месячного сына
В конце 2019 года Энн Хэтэуэй во второй раз стала мамой.
Инсайдеры рассказывали журналистам, что Энн с мужем Адамом Шульманом назвали малыша Джеком, но эти слухи долгое время не были подтверждены.
И вот в преддверии первого дня рождения мальчика актриса сделала приятный сюрприз своим поклонникам. Во время записи шоу «Live with Kelly and Ryan» Энн раскрыла имя наследника.
Теперь у меня есть прекрасный мальчик, которому почти 11 месяцев, - поделилась актриса, обсуждая свой фильм «Ведьмы». - Я была беременна, когда снималась, так что технически он тоже участвует в представлении.
Никаких проблем, только любовь. Теперь Джек достаточно велик, чтобы с ним бороться, и это добавило новый элемент в их взаимоотношения. И это очень мило,- призналась Энн.
Также в семье Энн Хэтэуэй и Адама Шульмана подрастает сын Джонатан. Мальчику уже 4 года.
Напомним,