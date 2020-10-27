50-летняя Ума Турман закрутила роман с известным архитектором: их свела собачонка
Карантин пошел на пользу американской актрисе Уме Турман.
Как передает издание PageSix, звезда начала встречаться с известным американским архитектором Питером Саббетом. Пара познакомилась случайно, на пляже в Саг-Харборе.
Ума, как заядлая любительница собак, конечно же согласилась посидеть на пляже с животным. Позже у пары завязался роман и сейчас они невероятно счастливы и безумно влюблены. Даже подумывают купить дом.
Она гуляла по пляжу, а он попросил ее присмотреть за его собакой, пока он купается, – рассказывает инсайдер. – Ума согласилась, и теперь, несколько месяцев спустя, они безумно влюблены и вместе хотят купить дом в Хэмптоне.
Отметим, Ума Турман дважды была замужем – за актерами Гэри Олдменом и Итаном Хоуком. От Итана она родила двоих детей – сына Левона Роэн и дочь Майю.
С 2007 по 2014 год Ума состояла в незарегистрированном браке с финансистом Арпадом Бюссоном. В 2012-м Турман родила от него дочь Луну.
Напомним,