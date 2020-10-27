50-летняя Ума Турман закрутила роман с известным архитектором: их свела собачонка

Карантин пошел на пользу американской актрисе Уме Турман.

Во время пандемии коронавируса Ума Турман проживала в Хэмптоне. Самоизоляция 50-летней американской актрисе наладила ее личную жизнь.

Как передает издание PageSix, звезда начала встречаться с известным американским архитектором Питером Саббетом. Пара познакомилась случайно, на пляже в Саг-Харборе.

Актриса Ума Турман / instagram.com/umathurman

Инсайдеры рассказывают, что Ума прогуливалась вдоль береговой линии, где со своей собакой гулял и Питер. Он попросил Турман присмотреть за животным, пока он скупается. Мужчина утверждает, что понятия не имел, что разговаривает с голливудской звездой.

Ума, как заядлая любительница собак, конечно же согласилась посидеть на пляже с животным. Позже у пары завязался роман и сейчас они невероятно счастливы и безумно влюблены. Даже подумывают купить дом.

Она гуляла по пляжу, а он попросил ее присмотреть за его собакой, пока он купается, – рассказывает инсайдер. – Ума согласилась, и теперь, несколько месяцев спустя, они безумно влюблены и вместе хотят купить дом в Хэмптоне.

Отметим, Ума Турман дважды была замужем – за актерами Гэри Олдменом и Итаном Хоуком. От Итана она родила двоих детей – сына Левона Роэн и дочь Майю.

С 2007 по 2014 год Ума состояла в незарегистрированном браке с финансистом Арпадом Бюссоном. В 2012-м Турман родила от него дочь Луну.

Ума Турман со своим отцом и детьми / instagram.com/umathurman

Напомним,