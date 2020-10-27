Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 9 выпуска

Эксклюзив 27 октября 2020 11:55 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 9 выпуска
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 9 выпуска
пресс-служба Нового канала

В 9 выпуске шоу Хто зверху? 10 сезон от 22.10.2020 девушки танцевали стриптиз, а мужчины – повторяли элементы художественной гимнастики.

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В свежем выпуске игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» в борьбу полов вступили юмористы Игорь Ласточкин и Владимир Мартынец вместе с певцом El Кравчуком во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой. Противостояла им команда Леси Никитюк – певицы Ирина Федишин и Анна Тринчер, а также актриса Ольга Жуковцова. Чья команда оказалась сильнее?

В первом же раунде Ольга Жуковцова довела Сергея Притулу до слез – после ничьей в «Буквах» соперники отправились на «Дивоглядки». А после второго раунда Леся Никитюк всего за несколько лет «уделала» в «Дивоглядках» любовь своей юности – El Кравчука.

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А вот третий раунд – музыкальная «Кнопка» – чуть не закончился раздором в женской команде. От переизбытка эмоций Ирина Федишин нажимала кнопку, даже если не знала названия композиции, из-за чего девушки теряли баллы. В то же время мужчины умудрились угадать одну из песен менее чем за секунду!

Федишин, ты сейчас получишь по рукам!
– в шутку пригрозила ей капитан команды Леся Никитюк, когда певица нажала кнопку и уверяла, что на этот раз знает правильный ответ.

В «Обмене ролями» мужчин ждало непростое испытание: им надо было повторить три гимнастических элемента за победительницей Кубка мира по художественной гимнастике Александрой Асланян.

Как бы парни не старались проскользнуть в обруч, поймать мяч спиной и грациозно пройтись с ленточкой, выглядело это больше комично, чем спортивно.

Впрочем, девушки недолго радовались чужим проигрышам. Ведь их задача была нелегче: это стало понятно, когда на площадку вышел трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев.

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Танцевать стриптиз женщинам было необязательно, их задача – сорвать с себя штаны, как у пожарного, одним движением. Ольга Жуковцова так увлеклась танцем, что даже села на шпагат. А с Анны Тринчер штаны буквально слетели сами, как только она взобралась на пилон.

В финале команды устроили пенную вечеринку. Кто же на этот раз оказался сверху, вы можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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