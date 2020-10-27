Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 9 выпуска
В 9 выпуске шоу Хто зверху? 10 сезон от 22.10.2020 девушки танцевали стриптиз, а мужчины – повторяли элементы художественной гимнастики.
В первом же раунде Ольга Жуковцова довела Сергея Притулу до слез – после ничьей в «Буквах» соперники отправились на «Дивоглядки». А после второго раунда Леся Никитюк всего за несколько лет «уделала» в «Дивоглядках» любовь своей юности – El Кравчука.
Федишин, ты сейчас получишь по рукам!– в шутку пригрозила ей капитан команды Леся Никитюк, когда певица нажала кнопку и уверяла, что на этот раз знает правильный ответ.
В «Обмене ролями» мужчин ждало непростое испытание: им надо было повторить три гимнастических элемента за победительницей Кубка мира по художественной гимнастике Александрой Асланян.
Как бы парни не старались проскользнуть в обруч, поймать мяч спиной и грациозно пройтись с ленточкой, выглядело это больше комично, чем спортивно.
Впрочем, девушки недолго радовались чужим проигрышам. Ведь их задача была нелегче: это стало понятно, когда на площадку вышел трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев.
В финале команды устроили пенную вечеринку. Кто же на этот раз оказался сверху, вы можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.
Десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале!
Напомним,