ТОП-10 захватывающих книг для осенних вечеров от актера сериала "Швидка" Ярослава Геруса

Осень – идеальное время для того, чтобы погрузиться в новые книги, и получить массу удовольствия от чтения!

Мы спросили у актера сериала «Швидка» на канале НЛО TV Ярослава Геруса : какие книги он читает и рекомендует прочесть каждому.

Книги, о которых речь пойдет ниже, мало того, что читались мной на одном дыхании, но и ярче всего рисовали события и образы в моей фантазии. Надеюсь, вам какие-то из них окажутся так же интересны.

«Мор, ученик смерти», Терри Пратчетт

Жанр: юмористическое фэнтези

Как по мне, внимания достойны все книги этого автора, особенно из цикла «Плоский мир». Но так, как другие авторы тоже достойны внимания, то возьмем только эту книгу (только потому, что она мне попалась первой из всех работ Терри Пратчетт). Однажды Мрачный Жнец (он же Смерть), нанимает себе подмастерьем молодого и немного странноватого парня по имени Мор (сокращённо от Мортимер), и знакомит его со своей приёмной дочерью, а сам отправляется в отпуск...

«В финале Джон умрет», Девид Вонг

Жанр: Комедийный роман ужасов. 18+

Очень странная, но настолько увлекательная книга, что я не смог оставить ее без внимания. Одна из тех книг, после которой вы скажете: книга лучше экранизации...и будете на 1000% правы (если осилите фильм). Я даже не буду коротко описывать сюжет, чтобы не запутать читателей или случайно не оставить ложное впечатление о книге.

«Торговец зонтиками», Фрэнсис Малька

Жанр: Драма, фантастика, приключения, роман

Представьте, что вы можете буквально писать историю. Такая возможность выпала юному сапожнику из Франции, которому таинственный незнакомец, продав зонтик, дарит книгу с чистыми страницами. Но не всё так легко, как кажется.

«Вселенная против Алекса Вудса», Гевин Экстенс

Жанр: Приключения

Однажды кусочек метеорита падает на землю. Пробив крышу дома, он слегка задевает голову маленького Алекса, после чего тот начинает страдать от эпилепсии. Из-за болезни ему приходится чаще учится дома и в обществе он становится «белой вороной». Очередной раз убегая от погони, судьба сводит его с ветераном войны. И тут начинается новый эпизод его жизни... Книга сама по себе интересна, наполнена событиями, которые держат тебя заинтересованным от первой до последней страницы. Но мне еще она стала интереснее, когда я в электричке (в период чтения) увидел точно такого пацана, каким представлял себе Алекса. Карл Юнг был бы очень доволен такой синхроничностью.

«Сантехник, его кот, жена и другие подробности», Слава Сэ

Жанр: Легкая современная проза, юмор

Особенность этой книги в том, что по сути – это записи из ЖЖ Вячеслава Солдатова (он же Слава Сэ). Они стали насколько популярны, что превратились в прекрасную книгу, тираж которой разошёлся в 30 000 за несколько дней. Размышления и интересные истории из жизни автора, который успел поработать психофизиологом в МВС Латвии, попробовать себя в бизнесе и пройти путь самого настоящего сантехника. Книга гарантированно обеспечат вам хорошее настроение с лёгкой, но очень вкусной грустинкой.

«Сундук старого принца», Андрей Гнездилов

Жанр: психология, философия, роман, проза

Эту книгу я нашёл среди аудиокниг. Меня подкупило слово в описании к ней –психотерапевтическая сказка. Но если быть точнее – это сборник прекрасных, увлекательнейших сказок. Происходящие в них события запросто перенесут вас из реальности в арабскую деревню. Или старинный, плющом увитый замок, где рыцари и благородные идальго будут сражаться за свое счастье или руку прекрасной принцессы. События, которые пронесут вас по волнам вместе с русалками и пиратами, проведут вдоль ивовой аллеи, где блуждают тени влюблённых, для которых не существует ни смерти ни времени.

«Колыбельная», Чак Паланик

Жанр: Фантастика, ужасы, 18+

Два раза перечитывал эту книгу, так мне понравились персонажи и сама история. С одной стороны, сюжет лишен грязного реализма, но остается увлекательная жуть с элементами мистики. Вот от нее, при всем желании, тяжело отвести внимание, как от автомобильной аварии. Репортёр Крал Стрейтон разгадывает жуткую тайну книги «Стихи и потешки со всего мира» и понемногу теряет контроль...

«Я не боюсь», Амманити Никколо

Жанр: Современная зарубежная литература

Действия происходят на юге Италии. Дети, играя на заброшке, находят схрон с замученным мальчишкой. Пытаясь узнать, как он там оказался, его сверстник Микеле открывает для себя еще более неприятную тайну, которая стоит за этим событием.

«Завещание чудака», Жюль Верн

Жанр: Приключения

В Чикаго умирает миллионер и член клуба Чудаков, оставив по себе весьма забавное завещание. В борьбе за его наследство сойдутся шестеро незнакомцев, играя в игру, типа «монополии», только клетками в которой будут сами штаты США.

«Черный обелиск», Э.М. Ремарк

Жанр: Реализм, проза

Первая книга, которую я прочитал полностью. Не по школьной программе, не сокращенно, а по собственному желанию, от начала до конца. Увлекаясь персонажами, событиями, влюбляясь в почерк автора, в его манеру письма. Я жадно впитывал тот максимализм, свойственный персонажам. Любовь, ненависть, сострадание и призрение, всё это переполняло меня, когда я, читая, вживался в образ Людвига. События в Германии тех времен сами по себе интересны. А в сочетании с конкретными судьбами, описанными Ремарком, прожитые ним лично и щедро украшенные романтизмом, максимализмом, пацифизмом и прочими «-измами», увлекали меня, вызывали зависть у персонажей, вместе с желанием подражать им.

Напомним,