ТОП-5 правил успешной фотосессии от актрисы сериала "Швидка" Анастасии Иванюк

Эксклюзив 21 октября 2020 12:20 Юлия Крутиева
ТОП-5 правил успешной фотосессии от актрисы сериала
Актриса сериала "Швидка" Анастасия Иванюк
пресс-служба канала НЛО TV

Не секрет, что актерская работа неразрывно связана с искусством перевоплощения перед камерой. Кому, как не актерам, лучше всех известны секреты правильного позирования и успешных фотосессий.

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Мы расспросили актрису сериала «Швидка» на канале НЛО TV Анастасию Иванюк о ее ТОП-5 правилах успешной фотосессии, которые могут пригодиться каждому из нас.

Первые фотосессии появились в моей жизни, когда я еще была ребенком. Я работала в модельном агентстве, училась в модельной школе, где было много практики в фотосъемках. Затем я сделала выбор в сторону актерской профессии и решила больше моделингом не заниматься. Но, когда у меня сейчас фотосъемки, мне очень помогает мой опыт детства. А теперь я могу поделиться несколькими секретами с вами!

ТОП-5 правил успешной фотосессии от актрисы сериала "Швидка" Анастасии Иванюк / пресс-служба

На самом деле, все довольно просто. Главное, к чему нужно стремиться – это ваш комфорт. Вы комфортно и свободно себя чувствуете в кадре = прекрасные фото.

Вам должно нравиться, во что вы одеты и как выглядите

Чтобы одежда была идеально по вашему размеру и подчеркивала ваши лучшие стороны. Девочки, если планируете фотосессию в белье, то она тоже должна быть максимально комфортной для вас.

ТОП-5 правил успешной фотосессии от актрисы сериала "Швидка" Анастасии Иванюк / пресс-служба

Хороший фотограф – это очень важно

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Конечно, всегда лучше, если вы фотографа знаете лично. Знаете стиль его съемки и общения. Но так бывает не всегда, поэтому вы смело можете перед съемкой пообщаться с ним, спросить все, что вас интересует, а в процессе просить показать кадры, которые он делает. Таким образом вы можете проверять, как идет работа, и сразу исправлять себя, если кадры вам не нравятся.

ТОП-5 правил успешной фотосессии от актрисы сериала "Швидка" Анастасии Иванюк / пресс-служба

Место проведения съемки многое решает

Лично для меня нет разницы, где будет происходить фотосессия: на улице, в студии, в каком-то помещении и т.д. Но для начала лучше выбирать безлюдные места или уютные фотостудии. Там можно включить вашу любимую музыку, которая будет помогать вам в позировании.

ТОП-5 правил успешной фотосессии от актрисы сериала "Швидка" Анастасии Иванюк / пресс-служба

Позирование – подготовьтесь заранее

Ни для кого не секрет, что дома перед зеркалом можно проработать все позы, подметить все свои плюсы и фотогеничные стороны. Этот пункт очень важен, он вам очень поможет. Поэтому, пренебрегать им не советую!

ТОП-5 правил успешной фотосессии от актрисы сериала "Швидка" Анастасии Иванюк / пресс-служба

Продумайте образы

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Лично я люблю фотографироваться с максимально натуральным макияжем, в простой одежде, которая мне не будет мешать, и на максимально простых локациях (белая стена, например). Такая «красота в простоте». Именно в таких обстоятельствах мне комфортно. Но если вам такой вариант не подходит, то начать можно с тематических фотосессий в различных образах. Здесь уже вам поможет ваша фантазия.

Надеюсь, что теперь каждае ваша фотосессия будет особой!

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