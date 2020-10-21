ТОП-5 правил успешной фотосессии от актрисы сериала "Швидка" Анастасии Иванюк
Не секрет, что актерская работа неразрывно связана с искусством перевоплощения перед камерой. Кому, как не актерам, лучше всех известны секреты правильного позирования и успешных фотосессий.
Первые фотосессии появились в моей жизни, когда я еще была ребенком. Я работала в модельном агентстве, училась в модельной школе, где было много практики в фотосъемках. Затем я сделала выбор в сторону актерской профессии и решила больше моделингом не заниматься. Но, когда у меня сейчас фотосъемки, мне очень помогает мой опыт детства. А теперь я могу поделиться несколькими секретами с вами!
На самом деле, все довольно просто. Главное, к чему нужно стремиться – это ваш комфорт. Вы комфортно и свободно себя чувствуете в кадре = прекрасные фото.
Вам должно нравиться, во что вы одеты и как выглядите
Чтобы одежда была идеально по вашему размеру и подчеркивала ваши лучшие стороны. Девочки, если планируете фотосессию в белье, то она тоже должна быть максимально комфортной для вас.
Хороший фотограф – это очень важно
Место проведения съемки многое решает
Лично для меня нет разницы, где будет происходить фотосессия: на улице, в студии, в каком-то помещении и т.д. Но для начала лучше выбирать безлюдные места или уютные фотостудии. Там можно включить вашу любимую музыку, которая будет помогать вам в позировании.
Позирование – подготовьтесь заранее
Ни для кого не секрет, что дома перед зеркалом можно проработать все позы, подметить все свои плюсы и фотогеничные стороны. Этот пункт очень важен, он вам очень поможет. Поэтому, пренебрегать им не советую!
Продумайте образы
Надеюсь, что теперь каждае ваша фотосессия будет особой!