Зірка серіалу «Зв’язок» Аліна Кошарна поділилася порадами, як стати моделлю

Зірка серіалу «Зв’язок» Аліна Кошарна розповіла про модельну кар’єру.

Аліна Кошарна не лише знімається в кіно, а й професійно працює моделлю. Вона почала будувати свою кар’єру в 14! За 12 років роботи Аліна набралася досвіду й тепер знає про підводне каміння, яке може чатувати на моделей-початківців. Зірка серіалу «Зв’язок», який Новий канал покаже вже цієї осені, пригадала свій старт у сфері моделінгу.

З початку модельної кар’єри одразу згадуються мелітопольський вокзал і мама, яка виштовхувала мене на потяг. А я вчепилася в неї і повторювала, що нікуди не поїду! Вона просто відштовхувала від себе (усміхається). І наостанок сказала: «Їдь, це твоє майбутнє!» – розповіла Аліна Кошарна в інтерв’ю «Шипшина шоу». – Я сама жила в Парижі протягом місяця. І, повірте, в цьому немає нічого романтичного.

Акторка Аліна Кошарна / Пресслужба Нового каналу

Акторка зазначила, що шлях до успішної кар’єри моделі часто пов'язаний з проблемами і безліччю відмов.

Ви повинні розуміти, що модельна кар’єра – це не про високий прибуток і особисте життя. Так, звісно, не без цього. Але вже після того, як пройдеш увесь жах на початку. Постійні кастинги, перельоти, проживання в незрозумілих модельних апартаментах, відсутність грошей, ще й робота 24/7. У цей час ти не живеш, а виживаєш. Тому треба розуміти, що буде складно, – додала Аліна. – Та завдяки цьому періоду я навчилася проявляти характер. І швидко подорослішала: вже в 15 років жила окремо від батьків. Навіть якщо ви не почнете заробляти, то точно здобудете певні скіли для майбутнього.

Акторка Аліна Кошарна / Пресслужба Нового каналу

Зірка «Зв’язку» також дала поради моделям-початківцям.

Варто розпочинати кар’єру з пошуку материнського агентства. Саме воно займається просуванням тебе як моделі, – поділилася акторка. – Тобто школа моделей – це про курси і навчання. А от материнське агентство шукає можливі контракти як в Україні, так і за кордоном.

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