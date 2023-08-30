Михайло Кукуюк поділився спостереженнями після спілкування із захисниками

30 серпня 2023 11:42 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Михайло Кукуюк поділився спостереженнями після спілкування із захисниками
Актор Михайло Кукуюк
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Голова» Михайло Кукуюк розповів про виступи для військових.

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Мистецтво лікує! Тож українські артисти продовжують працювати і творити задля психічного здоров’я наших людей. Відомий український актор, який зіграв одну з ролей у ситкомі «Голова» на Новому каналі, Михайло Кукуюк розповів, яку місію вони з колегами регулярно виконують.

Коли ми граємо комедію в нашому театрі, то думка лише одна: треба вивести людей з анабіозу. Важливо, щоб глядач просто посміявся! Нам щиро хочеться, щоб люди відволіклись, – говорить актор. – Важливо також, щоб гумор не будувався на воєнній тематиці. Людей на час перебування в театрі треба вивести з тієї теми. Хоч як би це звучало, але треба, щоб вони бодай на трішки просто забулися. Знаєте, це щось з області психотерапії… Я порівнював з тим, як чоловік жінці під час переймів говорить дивні речі, аби лише відволікти її від болю. Тож і ми з колегами вирішили у будь-який спосіб виводити людей з шоку, в якому ми живемо. Надзавдання кожного митця зараз – допомогти українцям зберегти хоча б трішки нервових клітин.

Актор Михайло Кукуюк / Пресслужба Нового каналу

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Михайло Кукуюк неодноразово виступав для українських бійців.

Поділюся спостереженням із власного досвіду. Я думаю, це знайомо чоловікам, які допомагають у тилу. Коли зустрічаєшся з військовим, з’являється відчуття провини. Але, скажу вам чесно, жоден захисник жодного разу не сказав мені: «А чому це ти не на фронті, дядько?» Ми граємо їм вистави у шпиталях, і їм це допомагає. Вони вдячні! Найстрашніше в цьому те, що більшість, кого бачу, це молодь. На Україну йде бидло, а відбивається наш цвіт нації…

Нагадаємо, 

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