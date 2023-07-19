Михайло Кукуюк розповів про зйомки під час війни
Відомий український актор Михайло Кукуюк, якого можна буде побачити в серіалі «Голова» на Новому каналі, поділився думками про свої відчуття на знімальному майданчику.
Відомий український актор Михайло Кукуюк, який виконує одну з ролей у серіалі «Голова», розповів, які психологічні бар’єри долають зараз актори:
Я їжджу з виступами по шпиталях, по військових частинах. Треба підтримувати наших військових. Підходять хлопці, які отримали сильну контузію, і описують мені цей стан. Кажуть, що вони ніби під водою. І, чесно кажучи, я вважаю, що ми всі, ніби під водою. Звісно, це в жодному разі не можна порівнювати! Контузія – дуже страшна річ. Але я про те, що ми всі зараз – і в театрі, і на знімальному майданчику – досі не маємо чіткого усвідомлення того, що відбувається. Всі перебувають у невідомому стані, який складно описати, – відверто ділиться Михайло Кукуюк. – Часто я думаю, що буде, коли ми вийдемо з цього стану. У всіх нас змінилася свідомість! І насамперед в молодих людей. Ми, старше покоління, вже відчували певні переломні моменти чи потрясіння на кшталт перебудови. А от сучасна молодь, яка опинилась у цьому шок-шоу…
Я розумію, що треба працювати, грати, знімати, бо це одне з тих тилових підґрунть, на які спираються хлопці та дівчата, що захищають нас на фронті, – говорить Михайло.
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