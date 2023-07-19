Михайло Кукуюк розповів про зйомки під час війни

19 июля 2023 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Михайло Кукуюк розповів про зйомки під час війни
Актор Михайло Кукуюк
Пресслужба Нового каналу

Відомий український актор Михайло Кукуюк, якого можна буде побачити в серіалі «Голова» на Новому каналі, поділився думками про свої відчуття на знімальному майданчику.

Читайте такожКатерина Кухар пригадала канікули з дідусем і бабусею
Хоча повномасштабна війна в Україні триває вже понад 500 днів, у багатьох досі немає усвідомлення, що це відбувається з нами. Часто складно зібратись і продовжити жити та працювати, розуміючи, яке жахіття відбувається у твоїй країні. 

Відомий український актор Михайло Кукуюк, який виконує одну з ролей у серіалі «Голова», розповів, які психологічні бар’єри долають зараз актори:

Я їжджу з виступами по шпиталях, по військових частинах. Треба підтримувати наших військових. Підходять хлопці, які отримали сильну контузію, і описують мені цей стан. Кажуть, що вони ніби під водою. І, чесно кажучи, я вважаю, що ми всі, ніби під водою. Звісно, це в жодному разі не можна порівнювати! Контузія – дуже страшна річ. Але я про те, що ми всі зараз – і в театрі, і на знімальному майданчику – досі не маємо чіткого усвідомлення того, що відбувається. Всі перебувають у невідомому стані, який складно описати, – відверто ділиться Михайло Кукуюк. – Часто я думаю, що буде, коли ми вийдемо з цього стану. У всіх нас змінилася свідомість! І насамперед в молодих людей. Ми, старше покоління, вже відчували певні переломні моменти чи потрясіння на кшталт перебудови. А от сучасна молодь, яка опинилась у цьому шок-шоу…

Актор Михайло Кукуюк / Пресслужба Нового каналу

Читайте також«Будиночок на щастя-5»: любовний трикутник та оновлений склад акторів
Попри всі труднощі Михайло Кукуюк давно повернувся до роботи. Бо відчуває відповідальність та необхідність діяти, а не сидіти на місці.

Я розумію, що треба працювати, грати, знімати, бо це одне з тих тилових підґрунть, на які спираються хлопці та дівчата, що захищають нас на фронті, – говорить Михайло.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини війна особисте життя зірок Новий канал Михайло Кукуюк Голова Серіал Голова

Матеріали на тему

Олександр Педан – про виховання та цінності: «Віддаю дітям те, що сам не отримав у дитинстві»
Новини

Олександр Педан – про виховання та цінності: «Віддаю дітям те, що сам не отримав у дитинстві»
Катерина Кухар пригадала канікули з дідусем і бабусею

Катерина Кухар пригадала канікули з дідусем і бабусею
«Будиночок на щастя-5»: любовний трикутник та оновлений склад акторів
Анонси на ТВ

«Будиночок на щастя-5»: любовний трикутник та оновлений склад акторів
Фаршировані квітки цукіні: сезонний сніданок від Лесі Нікітюк
Їжа та рецепти

Фаршировані квітки цукіні: сезонний сніданок від Лесі Нікітюк
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

10 невідомих фактів про ведучу Діану Кондратюк

10 невідомих фактів про ведучу Діану Кондратюк
Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив почесною відзнакою Ектора Хіменес-Браво

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив почесною відзнакою Ектора Хіменес-Браво
«Жіночий лікар. Нове життя»: стартували зйомки улюбленої історії з новим головним героєм

«Жіночий лікар. Нове життя»: стартували зйомки улюбленої історії з новим головним героєм

Популярне відео

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн
Полкан 1 сезон: дивитися 7 серію онлайн

Полкан 1 сезон: дивитися 7 серію онлайн
Ne Ta презентувала свій перший чуттєвий сингл

Ne Ta презентувала свій перший чуттєвий сингл
Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)

Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK