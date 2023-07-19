Михайло Кукуюк розповів про зйомки під час війни Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Актор Михайло Кукуюк Пресслужба Нового каналу

Відомий український актор Михайло Кукуюк, якого можна буде побачити в серіалі «Голова» на Новому каналі, поділився думками про свої відчуття на знімальному майданчику.