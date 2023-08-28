Перевтілили так, що не впізнати: кого зіграє Даша Петрожицька в серіалі «Будиночок на щастя»

28 серпня 2023 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Перевтілили так, що не впізнати: кого зіграє Даша Петрожицька в серіалі «Будиночок на щастя»
Акторка Даша Петрожицька
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками зйомок відома українська акторка Даша Петрожицька поділилась враженнями про свою героїню.

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Знімальний процес п’ятого сезону популярного серіалу «Будиночок на щастя» – у самому розпалі! Ми продовжуємо знайомити вас із новими персонажами. Днями зйомки розпочалися для Дарії Петрожицької. 

В одному з найулюбленіших серіалів глядачів Нового каналу акторка з’явиться у досить незвичному для себе образі. Її перевтілили так, що дехто, можливо, і не впізнає.

Моя героїня – це нова Маша, з якою в головного героя буде романтична історія. З любовним трикутником! Зазначу, жодного стосунку до попередньої Маші вона не має. Не знаю, чому вирішили назвати її саме так. Напевно, аби це тригерило героя Кості Войтенка Макса, – пояснює Даша Петрожицька. – Чи схожа я характером зі своєю героїнею? Поки що не можу сказати, бо лише почала зніматись і до кінця не відчула. Але точно зрозуміла, що моя Маша буде дуже цікавою для глядача! У сценарії прописані прикольні штучки про неї, а ми ще трохи «прикрашаємо» їх на майданчику. Точно скажу лише, що візуально вона на мене не схожа! Можете самі зрозуміти по фото (усміхається).

Даша Петрожицька та Костя Войтенко / Пресслужба Нового каналу

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У Даші Петрожицької поки що був лише один знімальний день у серіалі. Але вона встигла відчути й полюбити дружню атмосферу на знімальному майданчику.

Група серіалу дуже класна! Я була знайома з усіма раніше, тож буквально з першої сцени «Будиночка на щастя» все пішло круто. Мені легко з ними працювати, – ділиться думками акторка. – До речі, зізнаюся чесно, що повністю серіал не дивилася. Бачила лише дуже багато уривків. Але планую переглянути зараз, коли матиму невеличку паузу. Думаю, мені буде корисно знати, що було «до». А ще цікавий факт! Колись, багато років тому, я пробувалася на роль попередньої Маші. Пам'ятаю, записувала вдома самопроби. Але, як ми розуміємо, далі це не пішло. А от у п'ятому сезоні ви мене таки побачите в цьому серіалі.

Акторка Даша Петрожицька / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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