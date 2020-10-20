#СильнаЯ Ольга Мартыновская: Моя семья осуждала меня за то, что я выбираю карьеру, успех, свою мечту
Ольга Мартыновская – бренд-шеф, ресторатор, судья проекта «МастерШеф» и мама. Она как никто знает, каково это – быть сильной женщиной.
Ольга Мартыновская стала победительницей 3 сезона «МастерШеф», а спустя 7 лет – судьей этого знаменитого кулинарного проекта. Чтобы следовать за мечтой и добиться успеха, Ольга отважилась на риск – оставить размеренную привычную жизнь во Франции и переехать в Украину ради участия в «МастерШеф».
В интервью для проекта #СильнаЯ Ольга Мартыновская призналась, что за этот поступок она ощущала осуждение даже самых близких:
Социум осуждал меня. Даже моя семья, правда, немного осуждала меня за то, что я выбираю карьеру, успех, свою мечту, профессию. Что я выбираю себя, а не семью, быт, семейный очаг, уют. И, честно говоря, будучи сильной, но не до конца уверенной, у меня закрадывались такие мысли и сомнения. Но я не поддалась на это. Я не отказалась от ребенка и уехала строить карьеру. Нет, моя жизнь сбалансирована.
У кого-то есть мнение, что ребенку надо отдать минимум три года декретного отпуска. И это женщине, заметьте, именно женщине. Вот о мужчинах такого не говорят. Но для меня это устаревший стереотип. Вопрос не в том, сколько вы времени проводите со своим ребенком, а насколько оно качественное. Это долгие годы декрета, или частые активности, игры, беседы, площадку и так далее. Я считаю, что я очень продуктивно и хорошо провожу со своей дочкой. Я ее безумно люблю, она это точно знает, чувствует, и все у нас классно, все в гармонии.
Ольга Мартыновская призывает также всех женщин жить в балансе:
Мне кажется, что основной задачей женщины – сильной женщины, умной, и мудрой – является гармонировать, сбалансировать себя, свое время, которое она проводит на работе, с собой, с друзьями, с родителями, с ребенком, с мужчинами. Это все должно быть гармонично. И не надо забывать, что моя жизнь – это моя жизнь! Нужно иметь силу послушать себя, чего ты хочешь. А мне здесь хорошо? Мне здесь счастливо? И я считаю, это не эгоизмом, а как раз силой и смелостью.
Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.
Напомним,