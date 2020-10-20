#СильнаЯ Ольга Мартыновская: Моя семья осуждала меня за то, что я выбираю карьеру, успех, свою мечту

20 октября 2020 23:10 Юлия Крутиева
#СильнаЯ Ольга Мартыновская: Моя семья осуждала меня за то, что я выбираю карьеру, успех, свою мечту
Ольга Мартыновская
пресс-служба канала СТБ

Ольга Мартыновская – бренд-шеф, ресторатор, судья проекта «МастерШеф» и мама. Она как никто знает, каково это – быть сильной женщиной.

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Накануне старта романтического реалити «Холостячка» телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ, участницей которой стала и Ольга Мартыновская. В своем видео супермама развенчивает стереотипы о работе и материнстве, а также рассказывает, как справилась с осуждением близких.

Ольга Мартыновская стала победительницей 3 сезона «МастерШеф», а спустя 7 лет – судьей этого знаменитого кулинарного проекта. Чтобы следовать за мечтой и добиться успеха, Ольга отважилась на риск – оставить размеренную привычную жизнь во Франции и переехать в Украину ради участия в «МастерШеф».

В интервью для проекта #СильнаЯ Ольга Мартыновская призналась, что за этот поступок она ощущала осуждение даже самых близких:

Социум осуждал меня. Даже моя семья, правда, немного осуждала меня за то, что я выбираю карьеру, успех, свою мечту, профессию. Что я выбираю себя, а не семью, быт, семейный очаг, уют. И, честно говоря, будучи сильной, но не до конца уверенной, у меня закрадывались такие мысли и сомнения. Но я не поддалась на это. Я не отказалась от ребенка и уехала строить карьеру. Нет, моя жизнь сбалансирована.

Ольга Мартыновская ― бренд-шеф, ресторатор, судья проекта «МастерШеф» / instagram.com/olga_martynovska

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Ольга прислушалась к себе, и выбрала себя, свою мечту. Успешная и счастливая, она на собственном опыте доказывает, что совмещать карьеру и семью возможно. И самое главное для женщины –  это баланс всех сфер ее жизни.

У кого-то есть мнение, что ребенку надо отдать минимум три года декретного отпуска. И это женщине, заметьте, именно женщине. Вот о мужчинах такого не говорят. Но для меня это устаревший стереотип. Вопрос не в том, сколько вы времени проводите со своим ребенком, а насколько оно качественное. Это долгие годы декрета, или частые активности, игры, беседы, площадку и так далее. Я считаю, что я очень продуктивно и хорошо провожу со своей дочкой. Я ее безумно люблю, она это точно знает, чувствует, и все у нас классно, все в гармонии.

Ольга Мартыновская с дочкой / instagram.com/olga_martynovska

Ольга Мартыновская призывает также всех женщин жить в балансе:

Мне кажется, что основной задачей женщины – сильной женщины, умной, и мудрой – является гармонировать, сбалансировать себя, свое время, которое она проводит на работе, с собой, с друзьями, с родителями, с ребенком, с мужчинами. Это все должно быть гармонично. И не надо забывать, что моя жизнь – это моя жизнь! Нужно иметь силу послушать себя, чего ты хочешь. А мне здесь хорошо? Мне здесь счастливо? И я считаю, это не эгоизмом, а как раз силой и смелостью.

Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.

Напомним,

Облако тегов

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