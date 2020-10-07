Идеальное картофельное пюре: секреты рецепта от судьи "МастерШеф" Ольги Мартыновской

Как приготовить самое вкусное картофельное пюре - рассказывает Ольга Мартыновская.

Каждую субботу на СТБ выходит 10 сезон «МастерШеф», за победу в котором борются лучшие кулинары-аматоры. Судья проекта Ольга Мартыновская поделилась своим фирменным рецептом картофельного пюре. Шеф-повар уверяет – он лучше, чем во французских ресторанах.

Знаете, что когда-то картофельное пюре было ресторанной роскошью. И почему когда-то? Ведь и сегодня далеко не в каждом заведении найдете вкусное, маслянистое, ароматное, воздушное пюре. А так иногда хочется его съесть с классным кусочком жареной курочки, насыщенным соусом и... больше ничего для счастья не надо.

Я открою вам важные детали, благодаря которым вы всегда будете готовить пюре, как во французском ресторане:

● картофель надо выбирать с высоким содержанием крахмала (в идеале это французский сорт Рат «Ratte»)

● картофель выбирать одного калибра и варить в мундире – чтобы она меньше набирала воды

● картофель класть в кастрюлю и заливать холодной водой на 2-3 см выше, чем картофель

● солить в расчете 10 граммов соли на 1 л воды

● картофель среднего размера вариться 25 мин. при легком кипении. Проверяем кончиком ножа — если картофель падает с лезвия сам, значит готов.

● очищаем картофель, пока он еще горячиться и пропускаем через овощную мельницу, если таковая имеется. Если нет – через сито. Главное – забудьте о существовании миксера или блендера

● чтобы молоко не приставало ко дну сотейника, налейте сначала немножко воды. Затем добавьте жирное цельное молоко 200-300 мл и доведите до кипения.

● картофель аккуратно перемешивайте в кастрюльке и постепенно добавляйте 250 гр охлажденного сливочного масла, нарезанного кусочками.

● Вслед постепенно введите горячее молоко

● В начале пюре перемешивайте лопаткой – деревянной или силиконовой, а затем взбейте венчиком, продолжая добавлять молоко

Этот рецепт рассчитан на 1 кг картофеля. Пюре должно быть воздушным. Не бойтесь его жирности! Съешьте 3 столовые ложки и получите нереальное количество кайфа! Хотя, честно говоря, на трех ложках трудно остановиться! Приятного аппетита!

Напомним,