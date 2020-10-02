Изысканный десерт из ржаного хлеба и творога: рецепт от Григория Германа
Ведущий шоу "Свекруха чи невістка" (стартует 5 октября в 10:20 на телеканале Украина) Григорий Герман рассказал, как за минимальные средства создать вкусные и питательные блюда.
Ингредиенты для десерта:
Хлеб ржаной – 1 шт.
Сахар темный – 50 г
Масло сливочное – 100 г
Творог – 600 г
Сахар – 100 г
Яйцо – 2 шт.
Сливки – 100 г
Ягоды для декора
Ингредиенты для крема:
- Сливочное масло – 80 г
- Лимон – 450 г
- Сахар – 225 г
- Яйца – 4 шт.
- Яичный желток – 1 шт.
Приготовление десерта:
- Мелкие кусочки хлеба с темным сахаром подсушить в духовке и перебить в блендере до однородной крошки.
- Смешать крошки с маслом. Выложить на дно формы для запекания тонким слоем.
- Отдельно взбить желтки с сахаром и белки с сахаром.
- Перетереть творог через сито, ввести белки и сливки. А потом добавить желтки. Все перемешать.
- Запекать на водяной бане 45 минут при температуре 160 градусов.
- Охладить десерт. В это время можно приготовить лимонный крем.
Приготовление крема:
- С лимонов срезать тонкий слой цедры с помощью терки, выжать сок и процедить его через мелкое сито. Сока должно получиться около 150 мл.
- Масло следует растопить на водяной бане, добавить цедру и сахар. Хорошо перемешать.
- В глубокой миске соединить яйца и яичные желтки, перемешать смесь до однородной консистенции с помощью венчика. Влить яйца в масляно-сахарную смесь, перемешать и добавить лимонный сок.
- Далее надо поставить миску на водяную баню и заварить крем, постоянно помешивая, пока не загустеет и не приобретет консистенцию густой сметаны.
- Охладить под пленкой и полить десерт. Приятного аппетита!
Напомним,