Изысканный десерт из ржаного хлеба и творога: рецепт от Григория Германа

2 октября 2020 23:10 Юлия Крутиева
Изысканный десерт из ржаного хлеба и творога: рецепт от Григория Германа
Изысканный десерт из ржаного хлеба и творога: рецепт от Григория Германа
пресс-служба канала Украина

Ведущий шоу "Свекруха чи невістка" (стартует 5 октября в 10:20 на телеканале Украина) Григорий Герман рассказал, как за минимальные средства создать вкусные и питательные блюда.

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Популярное шоу «Свекруха чи невістка» возвращается на экраны. Участники готовятся рассказывать и решать свои проблемы, готовя на кухне Григория Германа, который на этот раз подготовил лучшие рецепты с украинскими корнями. Так, в одном из выпусков участники попытаются воссоздать уникальный десерт на основе ржаного хлеба и творога.

Ингредиенты для десерта:

Хлеб ржаной – 1 шт.
Сахар темный – 50 г
Масло сливочное – 100 г
Творог – 600 г
Сахар – 100 г
Яйцо – 2 шт.
Сливки – 100 г
Ягоды для декора

Ингредиенты для крема:

  • Сливочное масло – 80 г
  • Лимон – 450 г
  • Сахар – 225 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Яичный желток – 1 шт.
Изысканный десерт из ржаного хлеба и творога: рецепт от Григория Германа / пресс-служба

Приготовление десерта:

  1. Мелкие кусочки хлеба с темным сахаром подсушить в духовке и перебить в блендере до однородной крошки.
  2. Смешать крошки с маслом. Выложить на дно формы для запекания тонким слоем.
  3. Отдельно взбить желтки с сахаром и белки с сахаром.
  4. Перетереть творог через сито, ввести белки и сливки. А потом добавить желтки. Все перемешать.
  5. Запекать на водяной бане 45 минут при температуре 160 градусов.
  6. Охладить десерт. В это время можно приготовить лимонный крем.

Приготовление крема:

  1. С лимонов срезать тонкий слой цедры с помощью терки, выжать сок и процедить его через мелкое сито. Сока должно получиться около 150 мл.
  2. Масло следует растопить на водяной бане, добавить цедру и сахар. Хорошо перемешать.
  3. В глубокой миске соединить яйца и яичные желтки, перемешать смесь до однородной консистенции с помощью венчика. Влить яйца в масляно-сахарную смесь, перемешать и добавить лимонный сок.
  4. Далее надо поставить миску на водяную баню и заварить крем, постоянно помешивая, пока не загустеет и не приобретет консистенцию густой сметаны.
  5. Охладить под пленкой и полить десерт. Приятного аппетита!

Напомним,

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