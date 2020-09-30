Тыквенный крем-суп от травести-дивы Монро (рецепт)
Как приготовить дома самый вкусный крем-суп из тыквы - делимся простым рецептом.
Я вычитала, что тыква повышает либидо,– отметила травести-дива.
Ингредиенты:
- тыква – 1 кг;
- морковь – 1 кг;
- лук – 500 г;
- картофель – 1 кг;
- сливки – 300 г;
- подсолнечное масло;
- тыквенные семечки;
- вода.
Способ приготовления:
1. Очистите тыкву, уберите семена, затем нарежьте ее крупными ломтиками, вместе с морковью.
2. Нарежьте мелко лук.
3. На сковороде или в кастрюле протушите лук.
4. Картофель почистите и нарежьте кубиками. Поместите картофель и морковь в сотейник.
5. Туда же добавьте тыкву и оставьте тушиться, не забывая помешивать.
6. Добавьте к овощам литр воды и дождитесь кипения. Варить еще 15-20 минут, пока тыква не станет мягкой.
7. Затем смесь взбейте блендером до состояния пюре.
8. Добавьте сливки, соль, перец и специи по вкусу.
9. Украсьте крем-суп тыквенными семечками. Приятного аппетита!
Напомним,