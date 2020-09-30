Тыквенный крем-суп от травести-дивы Монро (рецепт)

30 сентября 2020 14:05 Юлия Крутиева
Тыквенный крем-суп от травести-дивы Монро (рецепт)
Тыквенный крем-суп от травести-дивы Монро (рецепт)
пресс-служба

Как приготовить дома самый вкусный крем-суп из тыквы - делимся простым рецептом.

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В 9 выпуске героиней кулинарного шоу «Звана вечеря» на СТБ стала эпатажная травести-дива и шоу-вумен Монро. Она угощала своих соперников сезонными блюдами, одно из которых – крем-суп из тыквы. Назвала его участница весьма необычно – «Горячая соблазнительница». Рецепт блюда – в материале.

Я вычитала, что тыква повышает либидо,
– отметила травести-дива.

Ингредиенты:

  • тыква – 1 кг;
  • морковь – 1 кг;
  • лук – 500 г;
  • картофель – 1 кг;
  • сливки – 300 г;
  • подсолнечное масло;
  • тыквенные семечки;
  • вода.
Тыквенный крем-суп от травести-дивы Монро (рецепт) / пресс-служба

Способ приготовления:

1.    Очистите тыкву, уберите семена, затем нарежьте ее крупными ломтиками, вместе с морковью.  
2.    Нарежьте мелко лук. 
3.    На сковороде или в кастрюле протушите лук.
4.    Картофель почистите и нарежьте кубиками. Поместите картофель и морковь в сотейник.
5.    Туда же добавьте тыкву и оставьте тушиться, не забывая помешивать. 
6.    Добавьте к овощам литр воды и дождитесь кипения. Варить еще 15-20 минут, пока тыква не станет мягкой. 
7.    Затем смесь взбейте блендером до состояния пюре. 
8.    Добавьте сливки, соль, перец и специи по вкусу. 
9.    Украсьте крем-суп тыквенными семечками. Приятного аппетита!

Напомним,

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