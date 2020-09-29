Рататуй из баклажанов - рецепт
29 сентября 2020 10:22
Рататуй из баклажанов - рецепт
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Рататуй - овощное блюдо французской (прованской) кухни, которое даже стало "героем" всемирно известного мультика. TV.ua подскажет рецепт, и как приготовить его быстро в домашних условиях.
Ингредиенты на 4 персоны:
- 2 баклажана
- 1 цукини
- 1 луковица
- 2 сладких перца
- 3 помидора
- 2 зубчика чеснока
- 3 ст. л. растительного масла
- орегано
- базилик
- соль.
Приготовление:
- Баклажаны, цукини, перец (очищенный от семян) и помидоры вымыть и нарезать крупными кубиками.
- Лук и чеснок почистить, мелко нарезать и поджарить на хорошо разогретой сковороде на растительном масле.
- Затем на сковороду выложить помидоры и через 2 минуты – перец.
- Когда он станет мягким, добавить баклажаны, цукини, посолить и тушить 10 минут на среднем огне.
- В конце добавить мелко нарубленные орегано и базилик. Рататуй можно подавать как теплым, так и охлажденным.
Калорийность – 80 ккал
Время приготовления – 40 минут
Сложность **