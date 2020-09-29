Рататуй из баклажанов - рецепт

29 сентября 2020 10:22 Александр Кива
Рататуй из баклажанов - рецепт
Рататуй из баклажанов - рецепт
pixabay.com

Рататуй - овощное блюдо французской (прованской) кухни, которое даже стало "героем" всемирно известного мультика. TV.ua подскажет рецепт, и как приготовить его быстро в домашних условиях.

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Рататуй — рецепт прованского блюда из свежих овощей. Встречаются разные варианты этого блюда. Они дополняют традиционный рататуй, рецепт которого включает помидоры, кабачки, перец, лук и чеснок. Готовят рататуй с баклажанами. 

Ингредиенты на 4 персоны:

  • 2 баклажана
  • 1 цукини
  • 1 луковица
  • 2 сладких перца
  • 3 помидора
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 ст. л. растительного масла
  • орегано
  • базилик
  • соль.

Приготовление:

  1. Баклажаны, цукини, перец (очищенный от семян) и помидоры вымыть и нарезать крупными кубиками.
  2. Лук и чеснок почистить, мелко нарезать и поджарить на хорошо разогретой сковороде на растительном масле.
  3. Затем на сковороду выложить помидоры и через 2 минуты – перец.
  4. Когда он станет мягким, добавить баклажаны, цукини, посолить и тушить 10 минут на среднем огне.
  5. В конце добавить мелко нарубленные орегано и базилик. Рататуй можно подавать как теплым, так и охлажденным.

Калорийность – 80 ккал

Время приготовления – 40 минут

Сложность **

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