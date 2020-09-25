Фаршированный перец на гриле: оригинальный рецепт от Григория Германа

25 сентября 2020 13:00 Юлия Крутиева
Фаршированный перец на гриле: оригинальный рецепт от Григория Германа
Телеведущий Григорий Герман
пресс-служба канала Украина

Как сделать знакомое каждому украинцу блюдо – фаршированный перец не только вкусным, но и весьма оригинальным. Рецептом поделился кулинарный эксперт и ведущий канала Украина – Григорий Герман.

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За десятки тысяч лет, пока человечество готовит пищу на открытом огне, мы научились делать любые блюда: печь хлеб, жарить мясо, овощи, сыр и все, что заблагорассудится. Дело в экспериментах и в готовности к ним – отмечает ведущий шоу «Ранок з Україною» и «Свекруха чи невістка» Григорий Герман.

На этот раз кулинарный энтузиаст поделился эксклюзивным рецептом приготовления фаршированных перцев на гриле.

Ингредиенты:

  • Болгарский перец – 3 шт. 
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Панировочные сухари – 5 ст.л.
  • Соевый соус – 4 ст.л.
  • Бекон – 250 г
  • Сыр твердый – 150 г
  • Зелень
  • Мускатный орех и молотый перец
Фаршированный перец на гриле: оригинальный рецепт от Григория Германа / пресс-служба канала Украина

Способ приготовления:

1. Помытый перец разрезать напополам, удалить семена, не трогая хвостик – должны выйти такие себе лодочки, которые можно нафаршировать всем, чем угодно.

2. Бекон нарезать кубиками, нарезать зеленый лук и зелень. Смешать нарезанные продукты и добавить специи по вкусу, а также соевый соус, который заменит в этом блюде соль.

3. Сыр натереть и добавить к начинке.

4. И несколько необычный для фаршированного перца ингредиент – панировочные сухари – они впитают в себя лишний жир, который выплавится из бекона и оставят его в блюде. Смешать все продукты – начинка готова.

5. В готовые лодочки нужно положить ароматную начинку и отправить на гриль – 20 минут и невероятное блюдо готово! Приятного аппетита!

Напомним,

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