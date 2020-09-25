Фаршированный перец на гриле: оригинальный рецепт от Григория Германа

Как сделать знакомое каждому украинцу блюдо – фаршированный перец не только вкусным, но и весьма оригинальным. Рецептом поделился кулинарный эксперт и ведущий канала Украина – Григорий Герман.

За десятки тысяч лет, пока человечество готовит пищу на открытом огне, мы научились делать любые блюда: печь хлеб, жарить мясо, овощи , сыр и все, что заблагорассудится. Дело в экспериментах и в готовности к ним – отмечает ведущий шоу «Ранок з Україною» и «Свекруха чи невістка» Григорий Герман.

На этот раз кулинарный энтузиаст поделился эксклюзивным рецептом приготовления фаршированных перцев на гриле.

Ингредиенты:

Болгарский перец – 3 шт.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Панировочные сухари – 5 ст.л.

Соевый соус – 4 ст.л.

Бекон – 250 г

Сыр твердый – 150 г

Зелень

Мускатный орех и молотый перец

Фаршированный перец на гриле: оригинальный рецепт от Григория Германа / пресс-служба канала Украина

Способ приготовления:

1. Помытый перец разрезать напополам, удалить семена, не трогая хвостик – должны выйти такие себе лодочки, которые можно нафаршировать всем, чем угодно.

2. Бекон нарезать кубиками, нарезать зеленый лук и зелень. Смешать нарезанные продукты и добавить специи по вкусу, а также соевый соус, который заменит в этом блюде соль.

3. Сыр натереть и добавить к начинке.

4. И несколько необычный для фаршированного перца ингредиент – панировочные сухари – они впитают в себя лишний жир, который выплавится из бекона и оставят его в блюде. Смешать все продукты – начинка готова.

5. В готовые лодочки нужно положить ароматную начинку и отправить на гриль – 20 минут и невероятное блюдо готово! Приятного аппетита!

Напомним,