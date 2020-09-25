Фаршированный перец на гриле: оригинальный рецепт от Григория Германа
Как сделать знакомое каждому украинцу блюдо – фаршированный перец не только вкусным, но и весьма оригинальным. Рецептом поделился кулинарный эксперт и ведущий канала Украина – Григорий Герман.
На этот раз кулинарный энтузиаст поделился эксклюзивным рецептом приготовления фаршированных перцев на гриле.
Ингредиенты:
- Болгарский перец – 3 шт.
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Панировочные сухари – 5 ст.л.
- Соевый соус – 4 ст.л.
- Бекон – 250 г
- Сыр твердый – 150 г
- Зелень
- Мускатный орех и молотый перец
Способ приготовления:
1. Помытый перец разрезать напополам, удалить семена, не трогая хвостик – должны выйти такие себе лодочки, которые можно нафаршировать всем, чем угодно.
2. Бекон нарезать кубиками, нарезать зеленый лук и зелень. Смешать нарезанные продукты и добавить специи по вкусу, а также соевый соус, который заменит в этом блюде соль.
3. Сыр натереть и добавить к начинке.
4. И несколько необычный для фаршированного перца ингредиент – панировочные сухари – они впитают в себя лишний жир, который выплавится из бекона и оставят его в блюде. Смешать все продукты – начинка готова.
5. В готовые лодочки нужно положить ароматную начинку и отправить на гриль – 20 минут и невероятное блюдо готово! Приятного аппетита!
Напомним,