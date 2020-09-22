Инжир на гриле с козьим сыром: рецепт идеальной закуски от Ольги Мартыновской
22 сентября 2020 13:50
Юлия Крутиева
Инжир на гриле с козьим сыром: рецепт идеальной закуски от Ольги Мартыновской
pixabay.com
Судья проекта МастерШеф-10 – непревзойденная Ольга Мартыновская – поделилась рецептом своей любимой закуски из инжира и козьего сыра
Инжир
– один из самых романтичных продуктов на мой вкус! Такой тонкий, нежный и самобытный, ни на что не похожий. Я терпеть не могла сушеный инжир, который мне предлагали в детстве, зерна хрустели на зубах, вкус не нравился. Но однажды утром, проснувшись во Франции в маленьком селе, под окном я нашла фиговое дерево. Оно было просто залито плодами – спелыми, сочными и такими ароматными.
Инжир на гриле с козьим сыром: рецепт идеальной закуски от Ольги Мартыновской / пресс-служба
Моя слабость - это инжир на гриле с козьим свежим сыром, тимьяном и медом! Это то устойчивое сочетание, которое не требует никакой корректировки!
Ингредиенты:
- инжир
- козий сыр
- тимьян
- мед
Способ приготовления:
- Сделайте небольшие надрезы на инжирах
- Положите кусочек козьего сыра
- Затем веточку тимьяна
- Запеките на гриле 7-8 минут
- Перед подачей полейте ароматным медом.
По желанию сопровождайте шампанским! Приятного аппетита!
Инжир на гриле с козьим сыром: рецепт идеальной закуски от Ольги Мартыновской / пресс-служба
Напомним,