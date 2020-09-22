Инжир на гриле с козьим сыром: рецепт идеальной закуски от Ольги Мартыновской

22 сентября 2020 13:50 Юлия Крутиева
Инжир на гриле с козьим сыром: рецепт идеальной закуски от Ольги Мартыновской
Инжир на гриле с козьим сыром: рецепт идеальной закуски от Ольги Мартыновской
pixabay.com

Судья проекта МастерШеф-10 – непревзойденная Ольга Мартыновская – поделилась рецептом своей любимой закуски из инжира и козьего сыра

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Инжир – один из самых романтичных продуктов на мой вкус! Такой тонкий, нежный и самобытный, ни на что не похожий. Я терпеть не могла сушеный инжир, который мне предлагали в детстве, зерна хрустели на зубах, вкус не нравился. Но однажды утром, проснувшись во Франции в маленьком селе, под окном я нашла фиговое дерево. Оно было просто залито плодами – спелыми, сочными и такими ароматными.

Инжир на гриле с козьим сыром: рецепт идеальной закуски от Ольги Мартыновской / пресс-служба

Моя слабость - это инжир на гриле с козьим свежим сыром, тимьяном и медом! Это то устойчивое сочетание, которое не требует никакой корректировки!

Ингредиенты:

  • инжир
  • козий сыр
  • тимьян
  • мед

Способ приготовления:

  1. Сделайте небольшие надрезы на инжирах 
  2. Положите кусочек козьего сыра
  3. Затем веточку тимьяна
  4. Запеките на гриле 7-8 минут
  5. Перед подачей полейте ароматным медом.

По желанию сопровождайте шампанским! Приятного аппетита!

Инжир на гриле с козьим сыром: рецепт идеальной закуски от Ольги Мартыновской / пресс-служба

Напомним,

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