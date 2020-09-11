Грушевое повидло рецепт: вкусная и полезная заготовка на зиму
Удался хороший урожай груш, да такой, что не знаете, куда их девать? Скорее записывайте уникальный рецепт повидла из спелых и даже несколько гниловатых груш.
Ингредиенты:
- Груши – 500 г
- Яблоки – 300 г (или лимонная кислота)
- Сахар – 500 г (дважды по 250 г)
- Корица – 2 палочки
Способ приготовления:
1. Для приготовления повидла надо снять кожицу с плодов, разрезать, достать сердцевину и нарезать груши дольками.
2. Так как сортов груш множество, следует попробовать фрукт на вкус. Если груша очень сладкая, вместо лимонной кислоты можно добавить в повидло кислое яблоко. Нарезанные фрукты нужно засыпать сахаром и оставить на 20 минут, таким образом они быстро выпустят сок.
4. Когда смесь хорошо закипит – время добавить еще одну порцию сахара. Однако, сахар следует делить на 2 равные части, в противном случае, оно сразу же засахарится и не будет похоже на повидло. Когда повидло сильно закипит и проварится, можно выключить и немного остудить.
5. Дальше – перебейте блендером до однородной массы, которую еще раз надо проварить, чтобы довести до нужной густоты и цвета. И время закатать в небольшие порционные баночки.
Зимой это ароматное повидло станет прекрасной начинкой для запеканки, шарлотки или пирожков. А еще – вкусными лекарствами во время простуды: корица обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет.
Напомним,