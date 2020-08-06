Салат Прелюдия от Людмилы Шупенюк рецепт: как повысить уровень гормонов с помощью еды
Всегда хотели приготовить что-то эдакое? Тогда салат Прелюдия точно для вас. Простой рецепт салата от Людмилы Шупенюк.
В прошлую субботу героиней кулинарного шоу СТБ «Звана вечеря» стала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла», гинеколог Людмила Шупенюк. Она поделилась рецептами блюд, ингредиенты которых влияют на уровень мужских и женских половых гормонов! Как готовить необычный салат «Прелюдия» – читайте в материале.
У меня есть определенные критерии к еде. Во-первых, она должна быть вкусной. Во-вторых, она должна быть полезной. Блюда, которые я приготовлю, будут с учетом эндокринной гинекологии,– улыбаясь, сказала Людмила.
Во время приготовления блюда эксперт рассказала об особенностях женского организма. Так, например, у представительниц прекрасного пола, которые не употребляют мясо, менопауза наступает в среднем на два года раньше, нежели у женщин, в рационе которых есть мясные продукты.
Интересными фактами Людмила поделилась и о мужчинах:
Проводили опрос среди мужчин – какие запахи для них являются наиболее возбуждающими. Так вот, как ни странно, это запах ванили и пирогов.
Для своих гостей Шупенюк приготовила необычный салат, ведь из овощей в нем только сельдерей.
Ингредиенты:
• сельдерей – 1 шт.;
• зеленое яблоко – 2 шт.;
• консервированный ананас – 150 г.;
• орех грецкий – 50 г.;
• орех кедровый – 50 г.;
• греческий йогурт – 200 г.
Способ приготовления:
- Сельдерей, ананас и яблоки необходимо нарезать небольшими кусочками.
- Измельчить и добавить туда орехи и залить все йогуртом. Готово!
К слову, сельдерей повышает уровень мужских половых гормонов, а ананас – женских.
Гормоны отвечают за наше настроение, ум, сексуальность, – говорит Людмила. – Поднять уровень гормонов можно не только при помощи самих гормонов, но и еды.
Напомним,