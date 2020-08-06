Салат Прелюдия от Людмилы Шупенюк рецепт: как повысить уровень гормонов с помощью еды

Салат Прелюдия по рецепту Людмилы Шупенюк: как повысить уровень гормонов с помощью еды

Всегда хотели приготовить что-то эдакое? Тогда салат Прелюдия точно для вас. Простой рецепт салата от Людмилы Шупенюк.

В прошлую субботу героиней кулинарного шоу СТБ «Звана вечеря» стала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла», гинеколог Людмила Шупенюк. Она поделилась рецептами блюд, ингредиенты которых влияют на уровень мужских и женских половых гормонов! Как готовить необычный салат «Прелюдия» – читайте в материале.

У меня есть определенные критерии к еде. Во-первых, она должна быть вкусной. Во-вторых, она должна быть полезной. Блюда, которые я приготовлю, будут с учетом эндокринной гинекологии,

– улыбаясь, сказала Людмила.

Во время приготовления блюда эксперт рассказала об особенностях женского организма. Так, например, у представительниц прекрасного пола, которые не употребляют мясо, менопауза наступает в среднем на два года раньше, нежели у женщин, в рационе которых есть мясные продукты.

Салат Прелюдия по рецепту Людмилы Шупенюк / пресс-служба

Интересными фактами Людмила поделилась и о мужчинах:

Проводили опрос среди мужчин – какие запахи для них являются наиболее возбуждающими. Так вот, как ни странно, это запах ванили и пирогов.

Для своих гостей Шупенюк приготовила необычный салат, ведь из овощей в нем только сельдерей.

Ингредиенты:

• сельдерей – 1 шт.;

• зеленое яблоко – 2 шт.;

• консервированный ананас – 150 г.;

• орех грецкий – 50 г.;

• орех кедровый – 50 г.;

• греческий йогурт – 200 г.

Способ приготовления:

Сельдерей, ананас и яблоки необходимо нарезать небольшими кусочками. Измельчить и добавить туда орехи и залить все йогуртом. Готово!

К слову, сельдерей повышает уровень мужских половых гормонов, а ананас – женских.

Гормоны отвечают за наше настроение, ум, сексуальность, – говорит Людмила. – Поднять уровень гормонов можно не только при помощи самих гормонов, но и еды.

Салат Прелюдия по рецепту Людмилы Шупенюк / пресс-служба

Напомним,