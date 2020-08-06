Салат Прелюдия от Людмилы Шупенюк рецепт: как повысить уровень гормонов с помощью еды

6 августа 2020 16:30 Юлия Крутиева
Салат Прелюдия от Людмилы Шупенюк рецепт: как повысить уровень гормонов с помощью еды
Салат Прелюдия по рецепту Людмилы Шупенюк: как повысить уровень гормонов с помощью еды
пресс-служба канала СТБ

Всегда хотели приготовить что-то эдакое? Тогда салат Прелюдия точно для вас. Простой рецепт салата от Людмилы Шупенюк.

В прошлую субботу героиней кулинарного шоу СТБ «Звана вечеря» стала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла», гинеколог Людмила Шупенюк. Она поделилась рецептами блюд, ингредиенты которых влияют на уровень мужских и женских половых гормонов! Как готовить необычный салат «Прелюдия» – читайте в материале.

У меня есть определенные критерии к еде. Во-первых, она должна быть вкусной. Во-вторых, она должна быть полезной. Блюда, которые я приготовлю, будут с учетом эндокринной гинекологии,
– улыбаясь, сказала Людмила.  

Во время приготовления блюда эксперт рассказала об особенностях женского организма. Так, например, у представительниц прекрасного пола, которые не употребляют мясо, менопауза наступает в среднем на два года раньше, нежели у женщин, в рационе которых есть мясные продукты.

Салат Прелюдия по рецепту Людмилы Шупенюк / пресс-служба

Интересными фактами Людмила поделилась и о мужчинах:

Проводили опрос среди мужчин – какие запахи для них являются наиболее возбуждающими. Так вот, как ни странно, это запах ванили и пирогов.

Для своих гостей Шупенюк приготовила необычный салат, ведь из овощей в нем только сельдерей.

Ингредиенты:

•    сельдерей – 1 шт.;
•    зеленое яблоко – 2 шт.;
•    консервированный ананас – 150 г.;
•    орех грецкий – 50 г.;
•    орех кедровый – 50 г.;
•    греческий йогурт – 200 г.

Способ приготовления:

  1. Сельдерей, ананас и яблоки необходимо нарезать небольшими кусочками.
  2. Измельчить и добавить туда орехи и залить все йогуртом. Готово!

К слову, сельдерей повышает уровень мужских половых гормонов, а ананас – женских.

Гормоны отвечают за наше настроение, ум, сексуальность, – говорит Людмила. – Поднять уровень гормонов можно не только при помощи самих гормонов, но и еды.

Салат Прелюдия по рецепту Людмилы Шупенюк / пресс-служба

Напомним,

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