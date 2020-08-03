Окрошка со свеклой рецепт: вкусный холодный суп от Ольги Сумской

3 августа 2020 18:00 Юлия Крутиева
Окрошка со свеклой рецепт: вкусный холодный суп от Ольги Сумской
Окрошка рецепт: вкусный холодный суп от Ольги Сумской
пресс-служба

Как приготовить вкусную окрошку – своим рецептом делится актриса Ольга Сумская.

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4 августа в 10:00 на «Интере» стартует новый сезон «Полезной программы». Первый выпуск проекта будет посвящен одному из самых популярных блюд среди украинцев – холоднику. Во время ток-шоу актриса Ольга Сумская поделилась своим любимым рецептом холодного супа.

Ингредиенты:

  • Свекла – 3 штуки
  • Яйца – 2 штуки
  • Сметана – 100 граммов
  • Свежие огурцы – 2 штуки
  • Немного укропа и петрушки
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Возьмите 3 молодые свеклы и очистите от кожуры. Отварите их целиком до мягкости, остудите. 
2. В свекольный отвар потрите свеклу и огурец. 
3. Мелко порежьте помидор, петрушку, укроп, зелень лука. Добавьте ингредиенты в суп. Посолите и поперчите по вкусу. 
4. Поставьте суп  в холод на полчаса. 
5. Подавайте со сметаной и отварным яйцом. Приятного аппетита!

Окрошка со свеклой рецепт: вкусный холодный суп от Ольги Сумской / пресс-служба

Напомним,

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