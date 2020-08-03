Окрошка со свеклой рецепт: вкусный холодный суп от Ольги Сумской
Как приготовить вкусную окрошку – своим рецептом делится актриса Ольга Сумская.
Ингредиенты:
- Свекла – 3 штуки
- Яйца – 2 штуки
- Сметана – 100 граммов
- Свежие огурцы – 2 штуки
- Немного укропа и петрушки
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Возьмите 3 молодые свеклы и очистите от кожуры. Отварите их целиком до мягкости, остудите.
2. В свекольный отвар потрите свеклу и огурец.
3. Мелко порежьте помидор, петрушку, укроп, зелень лука. Добавьте ингредиенты в суп. Посолите и поперчите по вкусу.
4. Поставьте суп в холод на полчаса.
5. Подавайте со сметаной и отварным яйцом. Приятного аппетита!
Напомним,