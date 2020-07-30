Ребрышки барбекю на мангале по рецепту ведущего Михаила Присяжнюка

30 июля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Ребрышки барбекю на мангале по рецепту ведущего Михаила Присяжнюка
Ребрышки барбекю на мангале по рецепту ведущего Михаила Присяжнюка
социальная сеть Instagram

Ведущий ток-шоу Один за всех на СТБ Михаил Присяжнюк поделился рецептом блюда, который часто готовят в его семье - ребрышек барбекю на мангале.

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На СТБ стартовала летняя премьера – шоу «Звана вечеря». А значит, кулинарные субботние вечера продолжаются! Побаловать семью и гостей вкусными блюдами любят и украинские селебрити. В этот раз о коронном домашнем угощении рассказал ведущий ток-шоу «Один за всех» Михаил Присяжнюк. Как в его семье готовят ребрышки барбекю – читайте в материале!

В нашей семье все очень любят покушать и так, чтобы вкусно! - говорит Михаил. - За последние несколько лет коронным семейным блюдом стали всевозможные варианты на мангале. Один из последних шедевров – мы с Лерой готовили рёбра барбекю.

Ингредиенты:

  • ребра мясные, нежирные – 2 кг;
  • 6 зубчиков чеснока;
  • соль, перец;
  • соевый соус, 100 мл;
  • красное вино, 50 мл;
  • тимьян, несколько веточек;
  • растительное масло, около 30 мл.

Способ приготовления:

Делаем маринад: смешиваем все ингредиенты (чеснок давим в чеснокодавке) и пробуем – должно получиться пикантно и вкусно. Натираем и заливаем готовой смесью ребра и оставляем на ночь. На следующий день вам обеспечен невероятно вкусный ужин или обед.

Ребрышки барбекю на мангале по рецепту ведущего Михаила Присяжнюка / социальная сеть Instagram

Михаил признается, что поскольку его супруга наполовину грузинка, гостеприимство у нее в крови:

У нас дома, когда приходят гости, целый пир! Мы очень любим застолья с красивой посудой и аппетитной едой. Лера подбирает напитки согласно блюдам, которыми планирует угощать, отдельно для рыбных вечеров или же мясных ужинов. За едой, конечно же, общаемся в очень душевной атмосфере. Летом у нас дома всегда барбекю, шашлыки. А недавно устраивали бургерную вечеринку. Готовили домашние бургеры на мангале. Это был полнейший восторг. Очень вкусно! Вспомнил, и прям захотелось повторить!

Напомним,

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