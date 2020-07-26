Три маринада для мяса: рецепты от шеф-повара Алика Мкртчана

Рецепты идеальных маринадов для мяса существуют! И мы с шеф-поваром Аликом Мкртчаном расскажем, как легко и просто их приготовить. Записывайте!

Маринад для шашлыка из свинины на основе тимьяна

Правильный маринад способен из любого мяса сделать настоящий шедевр! Во время съемок нового сезона « Полезной программы » на «Интере», премьера которого состоится 4 августа в 10:00, эксперт ток-шоу Алик Мкртчян поделился собственными секретами маринадов для мяса! Главный секрет приготовления от шеф-повара: чем больше времени маринуется мясо, тем вкуснее будет шашлык. «Я рекомендую мариновать мясо не менее 3 часов, а лучше – сутки!», - советует Мкртчан.

Понадобится:

Лук белый репчатый — 1 кг

Кинза свежая — 0,1 кг

Базилик — 0,1 кг

Тимьян свежий — 0,1 кг

Соль и черный перец по вкусу

Мясо свинины нарезаем крупными кусками, лук — полукольцами, а зелень измельчаем. Распределяем мясо на разделочной доске одним слоем, солим, перчим, посыпаем зеленью, луком и хорошенько перемешиваем. Лучше всего замариновать мясо за сутки до жарки, но если вы планируете готовить шашлык в этот же день, то оставьте мясо в тепле. Лук и зелень успеют пустить сок и мясо быстро пропитается.

Маринад для шашлыка из баранины на основе томатов

Понадобится:

Помидоры – 2 кг

Лук репчатый красный – 2 кг

Чеснок – 5 зубчиков

Оливковое масло – 5 ст.л.

Кинза, базилик, петрушка – по 0,1 кг

Соль, смесь перцев, тмин молотый, паприка по вкусу

Для шашлыка из баранины вам подойдет любая мякоть со всей туши. Мясо нужно порезать некрупными кусочками и приготовить смесь для маринада. Принцип маринования тот же, что и при приготовлении шашлыка из свинины, но обратите внимание на большое количество лука и помидоров. Ведь кислота, содержащаяся в этих овощах, нужна для размягчения мяса. Масло в маринаде нужно именно для того, чтобы все специи лучше пропитали мясо. Также масло используют для появления на мясе красивой корочки. Для насыщенности вкуса можете добавить немного белого сухого вина!

Маринад для шашлыка из птицы на основе горчицы

Понадобится:

Репчатый лук — 0,8 кг

Помидор — 0,8 кг

Соль

Перец красный острый

Перец красный паприка

Мускатный орех

Горчица дижонская — 0,3 кг

Все ингредиенты перемешайте в глубокой миске, лук и помидор нарежьте тонкими полукольцами. Полученную смесь соедините с мясом и оставьте в холодильнике на 4—5 часов.

Больше полезных советов смотрите в новом сезоне «Полезной программы» на «Интере» - с 4 августа, вторник-суббота, 10:00.