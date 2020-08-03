Кофейный десерт с кокосом: рецепт в жаркий день

Кофейный десерт с кокосом за 20 минут: рецепт в жаркий день

Даже в жару не стоит отказываться от кофе, главное, приготовить его правильно! На наш десерт вы потратите не более 20 минут в домашних условиях.

Ингредиенты:

Молоко (кокосовое) 160 мл.,

Остывший кофе 120 мл.,

Спелый банан 1 шт.,

Какао 1 ст. ложка,

Мед или сироп по вкусу.

Способ приготовления:

И в жаркий день, и в прохладную погоду смузи с кофе и кокосовым молоком освежит и взбодрит, обязательно попробуйте приготовить напиток дома, его вкус обязательно покорит вас.

Кофейный десерт с кокосом за 20 минут: рецепт в жаркий день / pixabay.com

1. Форму для льда полностью заливаем кокосовым молоком и держим в морозильной камере как минимум несколько часов.

Лучше оставить ее на ночь перед днем, когда вы планируете приготовить кофейный смузи.

2. Натираем на терку или нарезаем на маленькие кусочки очищенный предварительно банан. Оставляем в морозильной камере на ночь.

3. Когда продукты уже замерзли, готовим кофе, ждем, пока он остынет.

4. Смешиваем в блендере или вручную все наши ингредиенты, включая мед и сироп.

Совет!

Регулируйте густоту напитка при помощи кофе и кокосового молока, ингредиентов, которые у вас остались. Не советуем использовать воду.

Готовый десерт подавайте в креманке, приятного аппетита!

Напомним,