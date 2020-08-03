Кофейный десерт с кокосом: рецепт в жаркий день
Даже в жару не стоит отказываться от кофе, главное, приготовить его правильно! На наш десерт вы потратите не более 20 минут в домашних условиях.
Ингредиенты:
- Молоко (кокосовое) 160 мл.,
- Остывший кофе 120 мл.,
- Спелый банан 1 шт.,
- Какао 1 ст. ложка,
- Мед или сироп по вкусу.
Способ приготовления:
1. Форму для льда полностью заливаем кокосовым молоком и держим в морозильной камере как минимум несколько часов.
Лучше оставить ее на ночь перед днем, когда вы планируете приготовить кофейный смузи.
3. Когда продукты уже замерзли, готовим кофе, ждем, пока он остынет.
4. Смешиваем в блендере или вручную все наши ингредиенты, включая мед и сироп.
Совет!
Готовый десерт подавайте в креманке, приятного аппетита!
Напомним,