Кофейный десерт с кокосом: рецепт в жаркий день

3 августа 2020 10:30 Алла Лысак
Кофейный десерт с кокосом: рецепт в жаркий день
Кофейный десерт с кокосом за 20 минут: рецепт в жаркий день
pixabay.com

Даже в жару не стоит отказываться от кофе, главное, приготовить его правильно! На наш десерт вы потратите не более 20 минут в домашних условиях.

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И в жаркий день, и в прохладную погоду смузи с кофе и кокосовым молоком освежит и взбодрит, обязательно попробуйте приготовить напиток дома, его вкус обязательно покорит вас.

Ингредиенты:

  • Молоко (кокосовое) 160 мл.,
  • Остывший кофе 120 мл.,
  • Спелый банан 1 шт.,
  • Какао 1 ст. ложка,
  • Мед или сироп по вкусу.

Способ приготовления:

Кофейный десерт с кокосом за 20 минут: рецепт в жаркий день / pixabay.com

1. Форму для льда полностью заливаем кокосовым молоком и держим в морозильной камере как минимум несколько часов.

Лучше оставить ее на ночь перед днем, когда вы планируете приготовить кофейный смузи.

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2. Натираем на терку или нарезаем на маленькие кусочки очищенный предварительно банан. Оставляем в морозильной камере на ночь.

3. Когда продукты уже замерзли, готовим кофе, ждем, пока он остынет.

4. Смешиваем в блендере или вручную все наши ингредиенты, включая мед и сироп. 

Совет!

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Регулируйте густоту напитка при помощи кофе и кокосового молока, ингредиентов, которые у вас остались. Не советуем использовать воду. 

Готовый десерт подавайте в креманке, приятного аппетита!

Напомним,

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