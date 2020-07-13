ТОП-3 причины не смешивать кофе с алкоголем

13 июля 2020 10:30 Алла Лысак
ТОП-3 причины не смешивать кофе с алкоголем
ТОП-3 причины не смешивать кофе с алкоголем

Почему кофе с алкоголем вредят организму?

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Некоторые люди верят, что кофе способен снижать негативное влияние алкоголя на организм и ускорят процесс отрезвления. Но ученые уже доказали, что подобные утверждения не имеют под собой научных обоснований, это просто народные мифы.

Зато доказан вред подобного дуэта, и существуют сразу три веских причины никогда не смешивать кофе со спиртным.

Действуют друг на друга

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Кофе возбуждает организм, повышает тонус сосудов и давление, а алкоголь успокаивает нервную систему и умиротворяет. Употребляя напитки вместе, вы подвергаете организм серьезному перегрузу, начинаются две противоположных реакции. 

ТОП-3 причины не смешивать кофе с алкоголем

Обманчивое ощущение трезвости

Кофе не может отрезвить человека, пока с алкоголем не справятся его внутренние органы. Ощущение трезвости вызвано тем самым бодрящим эффектом на организм, не более. Сесть после кофе с алкоголем за руль или начать выполнять другую серьезную работу — большая ошибка, которая может стать фатальной!

Кроме того, возможны побочные эффекты, например, приступы гипертонии и аритмии. 

Проблемы с сердцем

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Самым опасным сочетанием медики называют принятие кофе вместе с алкоголем и сигаретами. Такое сочетание вредных веществ является настоящим ударом для организма, а для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы противопоказано.

ТОП-3 причины не смешивать кофе с алкоголем

Напомним,

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