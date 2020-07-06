Как избавиться от ушной боли: ТОП-4 проверенных совета

6 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как избавиться от ушной боли: ТОП-4 проверенных совета
Как избавиться от ушной боли: ТОП-4 проверенных совета
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Ушная боль - весьма распространенная болезнь среди множества украинцев.

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Чаще всего она локализуется внутри барабанной перепонки и создает внутренний дискомфорт для нас. К счастью, избавиться от нее вполне реально при помощи парочки народных средств

Камфорное масло

Если вы испытываете сильную режущую боль в ухе, попробуйте заложить в него вату, вымоченную в камфорном масле. Спустя пару минут смажьте место боли йодом. Теперь болевые ощущения должны пройти. 

Сок из свеклы 

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Хотите утихомирить боль в ухе? Воспользуйтесь свекольным соком. Применить его просто. Закапайте в ухо несколько его капель, а затем закройте ухо ватой. Важно помнить, что такой сок нужно закапывать теплым для достижения большей эффективности. 

Растительное масло 

Закапайте в больное ухо до 10 капель растительного масла. Оно может быть ореховым либо миндальным. Затем заткните ухо ватным диском. Данную процедуру лучше всего выполнять каждый день. Спустя несколько приемов вы увидите значительные улучшения. 

Ромашка

Сделать раствор из ромашки просто. Для начала возьмите перекись водорода и разбавьте ее при помощи настойки ромашки. Далее промойте полученной смесью ухо и положите в него кусочек ваты. 

Напомним, 

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