Как ухаживать за родинками и какие из них опасны: важные советы дерматолога

Как ухаживать за родинками и какие из них опасны: важные советы дерматолога

Лето в самом разгаре, а этот период очень опасен для людей с веснушками и родинками. Ведь из-за солнечного излучения, в частности ультрафиолета, родинки могут трансформироваться в злокачественные опухоли.

Ежегодно в Украине на 5-7% больше больных раком кожи – меланомой. Но на самом деле, это одно из немногих онкозаболеваний, которое можно обнаружить самостоятельно, просто осматривая себя в зеркале. Ведущие «Ранку з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич выяснили, как распознать «плохие» родинки.

Родинка – привлекательная изюминка на теле или опасность, которую мы носим на собственной коже. Они опасны тем, что из них может образоваться меланома. Чтобы предотвратить роковое преобразование, главное – контролировать состояние родинок. То есть осматривать, правильной ли они формы и имеют ли нормальный цвет.

Как ухаживать за родинками и какие из них опасны: важные советы дерматолога / Pinterest

Врач советует раз в месяц осматривать свое тело. И отмечает золотое правило «акорд» – это перечень признаков, по которым можно определить злокачественную родинку:

А – асимметрия;

К – края;

О – окрас;

Р – размер;

Д – динамика.

Родинка должна быть однотонной, иметь ровные и симметричные края, иметь размер не более 1 сантиметра. Если вы видите, что она меняется, кровоточит, сочится или что-то еще с ней происходит, нужно обратиться к специалисту – это может быть дерматолог или дерматоонколог,

– рассказала дерматолог Ольга Игнатьева.

Невус (другое название родинки) может превратиться в меланому вследствие травматизации родинки или облучения ультрафиолетом. И еще тщательнее следует осматривать родинки, которые вы только заметили.

При большом количестве родинок лучше вообще отказаться от загара. Если вы все-таки находитесь на солнце, обязательно используйте солнцезащитные крема, чтобы обезопасить себя от вредного воздействия ультрафиолета. Лучшим способом для контроля родинок является дерматоскопия.

Как ухаживать за родинками и какие из них опасны: важные советы дерматолога / pixabay.com

Мы оцениваем и сосудистый компонент, и пигментацию, и количество цветов, а также насколько симметрично они распределены, – комментирует дерматоонколог и онкохирург Сергей Василенко. – Также есть опция, которая называется «карта родинок» – делается стандартное количество снимков в виде фотографий, и потом мы включаем опцию анализ тела и программа автоматически анализирует.

Процедуру врач советует проводить раз в год. А цена такой диагностики около 3-х тысяч гривен. Но если вы в группе риска, но такой суммы не имеете, можете воспользоваться бесплатной услугой осмотра. Каждый год, в день меланомы, в мае, украинские врачи проводят бесплатный осмотр родинок. Также вы можете обратиться к семейному врачу, который направит вас на бесплатную консультацию к дерматологу.

Напомним,