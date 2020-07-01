Как ухаживать за родинками и какие из них опасны: важные советы дерматолога
Лето в самом разгаре, а этот период очень опасен для людей с веснушками и родинками. Ведь из-за солнечного излучения, в частности ультрафиолета, родинки могут трансформироваться в злокачественные опухоли.
Родинка – привлекательная изюминка на теле или опасность, которую мы носим на собственной коже. Они опасны тем, что из них может образоваться меланома. Чтобы предотвратить роковое преобразование, главное – контролировать состояние родинок. То есть осматривать, правильной ли они формы и имеют ли нормальный цвет.
Врач советует раз в месяц осматривать свое тело. И отмечает золотое правило «акорд» – это перечень признаков, по которым можно определить злокачественную родинку:
А – асимметрия;
К – края;
О – окрас;
Р – размер;
Д – динамика.
Родинка должна быть однотонной, иметь ровные и симметричные края, иметь размер не более 1 сантиметра. Если вы видите, что она меняется, кровоточит, сочится или что-то еще с ней происходит, нужно обратиться к специалисту – это может быть дерматолог или дерматоонколог,– рассказала дерматолог Ольга Игнатьева.
При большом количестве родинок лучше вообще отказаться от загара. Если вы все-таки находитесь на солнце, обязательно используйте солнцезащитные крема, чтобы обезопасить себя от вредного воздействия ультрафиолета. Лучшим способом для контроля родинок является дерматоскопия.
Мы оцениваем и сосудистый компонент, и пигментацию, и количество цветов, а также насколько симметрично они распределены, – комментирует дерматоонколог и онкохирург Сергей Василенко. – Также есть опция, которая называется «карта родинок» – делается стандартное количество снимков в виде фотографий, и потом мы включаем опцию анализ тела и программа автоматически анализирует.
Процедуру врач советует проводить раз в год. А цена такой диагностики около 3-х тысяч гривен. Но если вы в группе риска, но такой суммы не имеете, можете воспользоваться бесплатной услугой осмотра. Каждый год, в день меланомы, в мае, украинские врачи проводят бесплатный осмотр родинок. Также вы можете обратиться к семейному врачу, который направит вас на бесплатную консультацию к дерматологу.
Напомним,