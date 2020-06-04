Зубная паста – самое популярное средство гигиены. То, с чего начинается и заканчивается каждый наш день.

Стоматологи говорят, что важно не только соблюдать правила и чистить зубы два раза в день, но и правильно выбрать зубную пасту. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» ведущие Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик узнали о пользе и вреде незаменимого средства.

В среднем за год каждый украинец использует 5 тюбиков зубной пасты. Если верить Интернету – в ней куча всего вредного. Например, лаурилсульфат натрия, который, кстати, добавляют в автомобильное масло. Зато производители обещают только лучшее – исчезновение кариеса и укрепление зубов.

Как выбрать действенную и безопасную зубную пасту: полезные советы / pixabay.com

Пасты для чувствительных зубов и десен, отбеливающие и те, которые укрепляют эмаль. Как из этого многообразия выбрать? Во-первых, вам надо проконсультироваться с врачом о состоянии своих зубов. А во-вторых, осознать, что пасты не лечат.

Отбеливающие пасты, в принципе, помогают поддерживать результат профессионального отбеливания, но ними тоже надо правильно пользоваться, – поделился стоматолог Роман Несходовский. – Не более 10 дней в месяц.

Все пасты в своем составе имеют абразив – это некий микро-скраб, который счищает налет с зубов. В отбеливающих пастах он жесткий, поэтому частое применение может повредить эмаль. Виды абразива указаны отметками разного цвета на хвостиках тюбиков. Отбеливающие – черным. Далее идут синие, тоже не для ежедневного использования. Красная отметка имеет более мягкий и органический состав. А зеленый – наиболее щадящую структуру. Поэтому лучше выбирать именно зеленый.

За свою жизнь человек съедает около 5-ти килограммов пасты, а ребенок каждый раз до 40%. Поэтому врачи рекомендуют покупать малышам именно «детскую пасту». Ее состав более безопасен.

Как выбрать действенную и безопасную зубную пасту: полезные советы / pixabay.com

Любая паста – это абразивные вещества, поверхностно-активные – это те, что отмывают, ароматические и лекарственные добавки – фториды,

– объясняет химик Вадим Еременко.

Фтор есть в составе 80% паст. Он укрепляет эмаль и предотвращает кариес. Поэтому очень давно его начали добавлять и в водопроводную воду, молоко и соль. Но если фтора много в организме – эмаль станет, как алмаз. Прочной, но хрупкой.

Кроме того, химик провел параллель между пастой за 26 и за 80 гривен. Пасты одинаковые по действию, но разные по цене. И к удивлению, в составе разница была лишь в одном ингредиенте. В самом скрабе – абразиве.

Как выбрать действенную и безопасную зубную пасту: полезные советы / pixabay.com

В одной основное абразивное вещество – карбонат кальция, а в другой – карбонат натрия. Фактически это мел и сода, – комментирует Вадим Еременко. – В действии разница между ними не такая большая. Явно не в три раза!

В случае с обычной гигиенической пастой можно и не переплачивать. И напоследок, помните, что для чистки достаточно и горошины пасты. Полностью покрытая пастой зубная щетка с рекламных видеороликов – это еще один маркетинговый ход.

Напомним,