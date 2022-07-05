Приклад для наслідування: Назарій Михайлюк придбав авто для ЗСУ
5 июля 2022 18:02
Стоматолог Назарій Михайлюк
Пресслужба
Український стоматолог Назарій Михайлюк відгукнувся на прохання колеги-стоматолога, який служить у ЗСУ, та самостійно придбав авто для фронту.
Назарій Михайлюк вирішив закцентувати увагу суспільства на підтримці наших бійців. Основна мета купівлі авто – допомога ЗСУ та заклик до інших допомагати.
Основою для придбання авто для ЗСУ стало те, що наш колега-стоматолог, який сам із Миколаєва, бере участь у бойових діях. Він звернувся до мене із проханням, що їм потрібен автомобіль. Звісно, я відгукнувся. Ми співпрацювали з людьми, які безпосередньо займаються тим, що привозять авто із-за кордону. Вже зовсім скоро автомобіль буде на передовій допомагати нашим Збройним силам у перемозі над ворогом, – розповідає Михайлюк.