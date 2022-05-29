Назарій Михайлюк виступив онлайн на стоматологічному конгресі у Римі

29 мая 2022 20:55 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Назарій Михайлюк виступив онлайн на стоматологічному конгресі у Римі
Назарій Михайлюк виступив онлайн на стоматологічному конгресі у Римі
Пресслужба

Український стоматолог Назарій Михайлюк 27 травня долучився онлайн до Міжнарожного стоматологічного конгресу «Sipro Congresso Nazionale» у Римі.

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Назарій мав виступати очно, але у зв’язку з війною долучився онлайн.

Світові експерти зі стоматології були вражені високим рівнем українських спеціалістів. Зала колег  аплодувала Назарію понад декілька хвилин, висловлюючи свою повагу та підтримку за роботу у такий нелегкий час.

Десятки поширень слів Назарія в Інстаграм та прівітання у приватних повідомленнях стимулюють стоматолога далі працювати та представляти українських спеціалістів на  Міжнародному рівні.

Нагадаємо, Назарій перший з українських спеціалістів, який закликав світових стоматологів підтримати стоматологічні санкції, як стримування російської агресії. Понад 120-провідних клінік долучились до цієї ініціативи.

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