Стоматологічна династія МИХАЙЛЮКІВ: міжнародне визнання

Не обов’язково летіти за кордон, щоб отримати якісні медичні послуги – вітчизняним лікарям теж є чим пишатися.

Одні з перших

Знайомтеся: засновники клініки M.VISION Богдан, Назарій та Оксана Михайлюки – батько, син та донька, робота яких визнана на міжнародному рівні.

Протягом останніх семи років бренд M.VISION здобув міжнародне визнання завдяки своїм роботам та якісному сервісу. M.VISION – це сучасні лабораторії, цифровий формат лікування та естетичної реабілітації. Повний спектр стоматологічних послуг – від гігієни до встановлення керамічних вінірів та імплантів – принесли клініці визнання на світовому рівні. M.VISION була однією з перших клінік, які почали працювати по повному цифровому протоколу і за допомогою 3D-моделювання та інтраоральних сканерів забезпечують пацієнту нову усмішку за 4–5 днів.

2018 року клінічна лабораторія M.VISION LAB отримала звання найкращої лабораторії України на церемонії вручення премії Stella International Beauty Awards

Від 3D-усмішки до реального перевтілення

Завдяки цифровим технологіям для повного оновлення усмішки достатньо одного тижня. Часи, коли потрібно було витрачати десятки днів, щоб постій но приходити до стоматолога для замірів, примірок, корекцій, залишилися в минулому. Доказом цього є понад тисяча задокументованих на фото й відео клінічних результатів. Перший візит завжди починається з фотота відеозй омки і всього лише двохвилинного сканування ротової порожнини. На основі отриманих даних лікар створює 3D-модель, за лічені секунди передає ї ї в лабораторію, і CAD дизайнер починає моделювати усмішку.

Далі надруковану 3D-модель усмішки переносять пацієнту для оцінки май бутнього результату. Після повторного сканування лабораторія виробляє ультратонкі керамічні вініри завтовшки 0,2–0,3 мм, а сам процес фіксації триває 2–3 години і контролюється завдяки мікроскопу з 22-кратним оптичним збільшенням. Пацієнт у цей час може слухати музику або дивитися фільм через відеоокуляри. Завершується все фінальною фото- та відеозй омкою, яка наочно демонструє різницю до і після.

Стоматологія найвищого рівня

У клініці працює міжнародна команда най кращих фахівців у свої х галузях: Густаво Джордані з Бразилії , Ставрос Пелеканос із Греції , Нуно Соуза Діас із Португалії , які спеціально прилітають в Украї ну для консультацій пацієнтів. За останні вісім років Назарій Михай - люк провів понад 300 навчальних виступів на міжнародних стоматологічних конгресах в 64 краї нах світу, які відвідало понад 20 тис. фахівців. Серед них – лікарі, що працюють з Beyonce, Jay-Z, Сильвестром Сталлоне, Шерон Стоун. У Голлівуді Назарій провів тренінг для колег на Міжнародному симпозіумі Oral Design Hollywood. А в університетах Нью-Й орка, Лос-Анджелеса, Пенсильванії та Меріленда він читав лекції для викладацького складу. Незважаючи на численні пропозиції переїхати за кордон, стоматологічна династія залишається працювати в Україні. У клініці переконані, що кваліфікована допомога, інноваційні методики цифрової медицини, якісний сервіс мають бути доступні в Україні.