Красивая улыбка – недешевое удовольствие, при том, что множество иностранцев посещают Украину для визита стоматолога, ведь у нас считается качественнее и дешевле.

Оказывается, в стоматологии тоже есть тренды, на которые множество людей готовы тратить немалые средства. Однако не всем они подходят. Главное – иметь не просто красивую, но и здоровую улыбку. И для того, чтобы иметь белоснежные зубы, не нужно тратить все запасы – правильный уход с детства и профилактика – этого будет достаточно.

Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман и Мария Мельник пообщались с профессионалом и узнали, какие процедуры с зубами позволят дольше сохранить красоту и здоровье, и надо ли тратить значительные средства, чтобы иметь ярко-белую улыбку.

Зубы должны иметь естественный цвет. Еще недавно было модно делать отбеливание, но должна вас огорчить – на сегодня такие белоснежные зубы не в моде. Мы их называем «унитазные зубы» – ведь они сразу говорят о неестественности, искусственности, – поделилась председатель ассоциации ортодонтов Украины Мирослава Драгомирецкая. – Вообще, осветлять тон зубов можно, если природа не дала вам светлую эмаль. Но в любом случае решать – осветлять или нет может только стоматолог. Возможно, вам достаточно будет профессиональной чистки.

Как сохранить здоровье зубов и красоту улыбки: ТОП полезных процедур / pixabay.com

Также эксперт отметила, что в последнее время украинцы имеют тенденцию посещать стоматологов минимум 2 раза в год, что очень хорошо, ведь, чем раньше обратиться к профессионалам, тем дешевле обойдется лечение. Более того, оказалось, неправильный прикус может вызвать множество болезней в дальнейшем, и они касаются не только ротовой полости.

Раньше думали, что кривые зубы – это вопрос исключительно эстетический, но нет. Кривые зубы или неправильный прикус могут привести, особенно у детей, к сколиотической осанке, к искривлению позвоночника, к остеохондрозу шеи, к головным болям, которые часто оцениваются, как вегето-сосудистая дистония,

– отметила Мирослава Драгомирецкая.

А вот относительно трендов стоматологии – ранее в моде были ровно спиленные зубы, сейчас же все больше пациентов прибегают к так называемой «экспозиции резцов».

На сегодня, оценивая красоту улыбки, мы можем говорить о том, что экспозиция или центральные резцы должны быть немножко длиннее, чем последующие, боковые, – рассказала эксперт. – Это дает молодость, сексуальность и гармонию.

Как сохранить здоровье зубов и красоту улыбки: ТОП полезных процедур / pixabay.com

Кроме того, в стоматологии существует такое понятие, как анти-ейджинговая стоматология и ортодонтия, то есть та, которая борется с возрастом.

Есть физиологические и природные процессы, которые приходят с возрастом, так однозначно стираются зубы, теряется высота прикуса, снижается высота в височно-челюстной суставе, начинаются определенные боли – это все сказывается на тонусе мышц и кожи, появляется второй подбородок, – поделилась Мирослава Драгомирецкая. – А если люди имеют неправильный прикус – эти моменты усиливаются. Поэтому ортодонты могут поднять высоту прикуса, улучшить прикус и при этом дать правильную высоту лица, разгладить носогубные складки, улучшить работу височно-челюстного сустава и т.д.