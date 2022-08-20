Як обрати стоматолога та надійну клініку

20 августа 2022 14:02 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Як обрати стоматолога та надійну клініку
Як обрати стоматолога та надійну клініку
Пресслужба

Ексклюзивно для сайту TV.UA лікар-стоматолог Оксана Михайлюк дає поради, як обрати хорошого спеціаліста та на що в першу чергу потрібно звертати увагу.

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Перше й основне, на що потрібно звертати увагу при виборі стоматолога, це на його роботи. Також на його персону як особистість. Якщо у вас є довіра та вам імпонують роботи стоматолога, тоді можна обирати собі такого лікаря.

Відгуки в інтернеті, чи варто їх читати

– Відгуки, як на мене, це не зовсім коректна інформація, адже у хороших спеціалістів завжди є конкуренція, яка активно намагається зіпсувати їм імідж. Ми не є вийнятком, дуже багато таких історій. На сьогодні ми вже проживали історії, які стосувались різноманітних відгуків. В основному це персони, які ніколи в житті не мали відношення до клініки й нічим не можуть підтвердити свою участь у ролі пацієнта.

Хто в пріоритеті: лікарі з досвідом чи молоді спеціалісти

– Питання дуже двостороннє, адже часто новачки рухаються у новітній стоматології швидше, аніж лікарі, які вже працюють багато років. Але, знов таки, багаторічний досвід бере своє, з цим також дуже важко змагатись. Тому я б обирала по пункту першому, хто мені більше імпонує і саме по роботах лікаря. Вік не завжди має значення.

Лікар-стоматолог Оксана Михайлюк / фото: instagram.com/oksaa_m

Як зрозуміти, що лікар грамотний спеціаліст

– Якщо ви не маєте медичної освіти та не розвиваєтесь у сфері стоматології, то це практично неможливо. Знову ж таки, ви можете лікарю просто довіритись, бо у вас немає знань та компетенції, щоб зрозуміти, який він спеціаліст. Також ви можете опиратись на відгуки друзів та знайомих, на свої передчуття та попередні роботи лікаря, які ви можете побачити, наприклад, у соціальних мережах.

Чи завжди в стоматології ціна відповідає якості

– На мою думку, так. Адже кожен поважаючий себе спеціаліст, який цінує свою роботу, ставить за неї відповідну вартість. Тим більше, коли матеріали «космічно» дорогі. Я вже не говорю про нові технології, які коштують від 50 тис. євро і вище. Плюс знання, які здобуваються роками, вони також коштують грошей. Це, знаєте, як у одному відомому анекдоті:

«Запросили чоловіка, який мав полагодити моторчик. Він вдарив один раз молотком і сказав йому заплатити за це 20 тисяч. Його запитують:

– За що вам платити стільки, ви ж зробили один удар?

– Я знав, як і куди зробити цей удар»

Висновок: все в кінці впирається в знання.

90% наших пацієнтів – це люди, які вже мають вторинні стоматологічні проблеми. Та звертаються до нас, як до тих, хто вміє комплексно їх вирішувати.

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