Ревизор Юлия Панкова назвала овощ, который помогает ей похудеть: естественный жиросжигатель

27 мая 2020 16:30 Юлия Крутиева
Ревизор Юлия Панкова назвала овощ, который помогает ей похудеть: естественный жиросжигатель
Ревизор Юлия Панкова
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Юлия панкова рассказала о пользе спаржи.

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Спаржа – богатый полезными веществами продукт. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова рекомендует есть ее целой. Девушка говорит, что часто варит спаржу в кипяченой воде 2-3 минуты, затем сразу кладет в ледяную воду. И она уже готова к употреблению.

Спешите ее приобрести, – рассказывает ведущая. – Ведь через несколько недель сезон нашей спаржи закончится. Вам необходимо обогатить свой организм витаминами, которые в ней содержатся. А это калий, кальций, фосфор и огромное количество клетчатки. Кстати, именно она нормализует работу кишечника и укрепляет сердце. Моя любимая – зеленая (от стебля до кончика), ее выращивают на открытом воздухе, когда стебель торчит примерно сантиметров 10 над уровнем почвы. У нее самая нежная кожица.

Ревизор Юлия Панкова / пресс-служба Нового канала
Кроме того, спаржа содержит фолиевую кислоту, которая снижает риск развития депрессии и укрепляет нервную систему.

Карантин негативно повлиял на каждого из нас, – говорит Юля. – Ведь нам пришлось привыкать к новым реалиям. Пожалуй, у многих, из-за вынужденной самоизоляции ухудшалось настроение и терялись силы. Рекомендую добавить в свой рацион блюда из спаржи, чтобы улучшить свое самочувствие и эмоциональное состояние.

Спаржа / пресс-служба Нового канала
А вот диетологи советуют есть спаржу тем, кто хочет быстро и эффективно похудеть.

Проверила на себе – работает, – признается ведущая. – А все потому, что это низкокалорийный продукт, который способен стимулировать пищеварительную систему вырабатывать энергию за счет потери калорий. Спаржа – естественный жиросжигатель (улыбается)!

Напомним,

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