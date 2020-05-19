Камалия раскрыла диету, которая помогает ей скинуть лишние кг и оставаться стройной

Певица Камалия давно следует специальной диете.

Певица Камалия рассказала в прямом эфире «Зірковому шляху», что помогает ей оставаться в прекрасной форме.

Если мне нужно очень быстро подготовиться к съемкам, я придерживаюсь разгрузочного питания, – поделилась Камалия. – То есть устраиваю дни, когда в моем рационе узвар, смузи и легкие супчики.

Певица дала несколько простых, но эффективных лайфхаков, которые помогут быстро сбросить лишний вес.

Ешьте часто и в небольшом количестве. Выберите тарелку размером с ваш желудок, – сказала Камалия. – Соблюдайте перерывы между принятием пищи: ешьте каждые два или три часа. Главное – не доводить себя до такого состояния, когда вы готовы съесть слона.

Певица Камалия / instagram.com/kamaliyaofficial

Желательно ужинать не позже, чем за три часа до сна. Чтобы избавиться от лишних килограммов, нужно пересмотреть свой рацион и заниматься фитнесом.

Наши предки очень много двигались, – напомнила певица, – наше тело создано для того, чтобы работать физически. А мы ведем малоподвижный образ жизни, хотя человеку нужно проходить как минимум 10 тысяч шагов. Нас учили в университете физического воспитания и спорта, что час интенсивной ходьбы заменяет полчаса бега.

Кроме того, певица уже в детстве видела, как нужно относиться к своему здоровью.

Мой дед просыпался в шесть утра, открывал балкон и интенсивно занимался зарядкой, потом шел в душ и обливался холодной водой, – поделилась Камалия детскими воспоминаниями. – Желательно хотя бы 15 минут выполнять физические упражнения. Это будет лучше, чем вообще ничем не заниматься.

Напомним,