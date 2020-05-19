Камалия раскрыла диету, которая помогает ей скинуть лишние кг и оставаться стройной

19 мая 2020 16:50 Юлия Крутиева
Камалия раскрыла диету, которая помогает ей скинуть лишние кг и оставаться стройной
Камалия с семьей
instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия давно следует специальной диете.

Читайте такжеКак не переедать на карантине: советы Аниты Луценко и психотерапевта
Певица Камалия рассказала в прямом эфире «Зірковому шляху», что помогает ей оставаться в прекрасной форме.

Если мне нужно очень быстро подготовиться к съемкам, я придерживаюсь разгрузочного питания, – поделилась Камалия. – То есть устраиваю дни, когда в моем рационе узвар, смузи и легкие супчики.

Певица дала несколько простых, но эффективных лайфхаков, которые помогут быстро сбросить лишний вес.

Ешьте часто и в небольшом количестве. Выберите тарелку размером с ваш желудок, – сказала Камалия. – Соблюдайте перерывы между принятием пищи: ешьте каждые два или три часа. Главное – не доводить себя до такого состояния, когда вы готовы съесть слона.

Певица Камалия / instagram.com/kamaliyaofficial
Читайте такжеКак выбирать и использовать бытовую химию, чтобы не навредить здоровью
Желательно ужинать не позже, чем за три часа до сна. Чтобы избавиться от лишних килограммов, нужно пересмотреть свой рацион и заниматься фитнесом.

Наши предки очень много двигались, – напомнила певица, – наше тело создано для того, чтобы работать физически. А мы ведем малоподвижный образ жизни, хотя человеку нужно проходить как минимум 10 тысяч шагов. Нас учили в университете физического воспитания и спорта, что час интенсивной ходьбы заменяет полчаса бега.

Кроме того, певица уже в детстве видела, как нужно относиться к своему здоровью.

Мой дед просыпался в шесть утра, открывал балкон и интенсивно занимался зарядкой, потом шел в душ и обливался холодной водой, – поделилась Камалия детскими воспоминаниями. – Желательно хотя бы 15 минут выполнять физические упражнения. Это будет лучше, чем вообще ничем не заниматься.
Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Камалия диета диеты звезд похудение новости здоровая еда фигура звезд как похудеть похудения звезд

Материалы по теме

Неизвестные навыки миниатюрной брюнетки: Меган Маркл владеет боевыми искусствами
Новости

Неизвестные навыки миниатюрной брюнетки: Меган Маркл владеет боевыми искусствами
Леонардо Ди Каприо передал заповеднику 2 млн долларов на поддержку горных горилл
Новости

Леонардо Ди Каприо передал заповеднику 2 млн долларов на поддержку горных горилл
Говорит Украина: Восемь лет росла, а уменьшилась до младенца (эфир от 19.05.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Восемь лет росла, а уменьшилась до младенца (эфир от 19.05.2020)
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 19.05.2020)
Телешоу

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 19.05.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK