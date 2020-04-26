Как выбирать и использовать бытовую химию, чтобы не навредить здоровью
Современный быт сложно представить без стирального порошка и различных моющих средств. Особенно теперь, во время пандемии. Ведь почти каждый пытается не допустить, чтобы инфекция попала в дом.
Моющие средства – в списке сильнейших бытовых аллергенов. Проявления разные – от раздражений на коже до непрерывного кашля. И такая реакция может возникнуть у любого.
Могут быть ожоги дыхательных путей, приступы удушья, отравления хлором, могут быть аллергические контактные дерматиты, экземы,– рассказала аллерголог Елена Бачинская.
Среди опасных элементов в средствах полировки пола и мебели могут быть: нитробензол, нефтяные дистилляты. Проявления: рвота, одышка, раковые заболевания.
Отбеливатели и освежители воздуха следует проверить на наличие гидрохлорида и гипохлорита натрия, ведь именно эти элементы могут вызвать аллергию и кожные экземы.
Люди, которые постоянно убирают – знают, какой это энергоемкий процесс, во время которого частота дыхания достаточно высокая и, соответственно, все эти пары с такой же силой и скоростью входят в наши дыхательные пути,– комментирует инфекционист Евгения Менжулина.
В моей практике встречалось много реакций: и токсичных, и ожогов из-за реакции двух средств, которые нельзя смешивать. Допустим, средства с хлором – они испаряются, а пары хлора опасны,– рассказала аллерголог Елена Бачинская.
Кстати, после мытья посуды на поверхности все равно остается 20-40% моющего средства. Выдавливайте его только на губку, в небольшом количестве, но не на саму тарелку, тщательно промывайте посуду и смывайте чистящие средства со всех поверхностей. А еще во время и после уборки нужно хорошо проветрить помещение, также проветривайте комнату и после освежителей воздуха.
Напомним,