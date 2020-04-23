Как уменьшить расходы во время карантина: полезные советы
Карантин в Украине продлили пока что до 11 мая, а сбережений 57% украинцев хватит максимум на месяц. К тому же, по прогнозам МВФ, мир на пороге нового экономического кризиса.
Эксперт по экономии советует составлять список продуктов на несколько недель вперед и отказаться от спонтанных желаний. На наиболее необходимых продуктах можно сэкономить, даже без ущерба для качества.
Когда вы ходите по супермаркету, смотрите на стеллажи не на уровне глаз, а нужно опускать взгляд на нижние полки, поскольку там находятся товары, которые будут значительно дешевле, чем те, которые находятся на так называемых «золотых полках»,– отмечает эксперт по экономии Максим Шеремет.
Имбирь и лимон за последние полтора месяца выросли в цене в три раза. Если сейчас, например, идет стремительный рост цен на гречку, можно обратить внимание на макароны или другие крупы: на артек, на пшенную кашу,– советует эксперт.
Экономист Олег Пендзин утверждает: запрет расходов на время карантина – единственный возможный выход из кризиса в украинских семьях.
Вы в любом случае знаете, без чего можно обойтись. Без покупки товаров длительного использования вы точно сможете прожить. Ограничьте свои расходы продуктами питания и теми вещами, без которых действительно нельзя обойтись – коммунальные платежи, ремонт бытовой техники, которая необходима вам на карантине,– комментирует экономист Олег Пендзин.
И хотя от своих покупательских привычек очень трудно отказаться, мозг можно обмануть.
Наш мозг создан так, что он не отличает воображаемое и реальность. При сохранении сайта, на котором есть то, что вы бы хотели купить, и представляете себе, что когда закончится карантин, вы это купите. Просто, якобы ждете доставку своего заказа,– рассказала психолог Светлана Арефния.
Итак, чтобы уменьшить расходы на карантине, стоит:
♦ отказаться от доставки готовой пищи и покупки полуфабрикатов;
♦ подготовить список необходимых товаров минимум на две недели;
♦ обратить внимание на сезонные продукты, которые доступны в Украине, и смотреть на нижние полки в супермаркетах;
♦ не поддаваться панике, следить за скидками в продуктовых магазинах.
Напомним,