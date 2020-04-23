Как уменьшить расходы во время карантина: полезные советы

Как уменьшить расходы во время карантина: полезные советы

Карантин в Украине продлили пока что до 11 мая, а сбережений 57% украинцев хватит максимум на месяц. К тому же, по прогнозам МВФ, мир на пороге нового экономического кризиса.

Но, конечно, паника здесь не поможет, другое дело – правила экономии. Сегодня элементарная финансовая грамотность нужна всем. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперты рассказали, как уменьшить расходы на карантине

Эксперт по экономии советует составлять список продуктов на несколько недель вперед и отказаться от спонтанных желаний. На наиболее необходимых продуктах можно сэкономить, даже без ущерба для качества.

Когда вы ходите по супермаркету, смотрите на стеллажи не на уровне глаз, а нужно опускать взгляд на нижние полки, поскольку там находятся товары, которые будут значительно дешевле, чем те, которые находятся на так называемых «золотых полках»,

– отмечает эксперт по экономии Максим Шеремет.

К тому же на отдельные группы товаров возник избыточный спрос из-за паники, связанной с карантином. Соответственно и цена на них – спекулятивная. Но этот товар можно легко заменить другими продуктами.

Имбирь и лимон за последние полтора месяца выросли в цене в три раза. Если сейчас, например, идет стремительный рост цен на гречку, можно обратить внимание на макароны или другие крупы: на артек, на пшенную кашу,

– советует эксперт.

Экономист Олег Пендзин утверждает: запрет расходов на время карантина – единственный возможный выход из кризиса в украинских семьях.

Вы в любом случае знаете, без чего можно обойтись. Без покупки товаров длительного использования вы точно сможете прожить. Ограничьте свои расходы продуктами питания и теми вещами, без которых действительно нельзя обойтись – коммунальные платежи, ремонт бытовой техники, которая необходима вам на карантине,

– комментирует экономист Олег Пендзин.

И хотя от своих покупательских привычек очень трудно отказаться, мозг можно обмануть.

Наш мозг создан так, что он не отличает воображаемое и реальность. При сохранении сайта, на котором есть то, что вы бы хотели купить, и представляете себе, что когда закончится карантин, вы это купите. Просто, якобы ждете доставку своего заказа,

– рассказала психолог Светлана Арефния.

Итак, чтобы уменьшить расходы на карантине, стоит:

♦ отказаться от доставки готовой пищи и покупки полуфабрикатов;

♦ подготовить список необходимых товаров минимум на две недели;

♦ обратить внимание на сезонные продукты, которые доступны в Украине, и смотреть на нижние полки в супермаркетах;

♦ не поддаваться панике, следить за скидками в продуктовых магазинах.

Напомним,