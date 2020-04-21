Что приготовить из черствой паски: ТОП-4 интересных рецепта

После Пасхи в каждой семье осталось много куличей. Конечно, ими можно лакомиться несколько дней, однако, что делать дальше? Как дать паске «вторую жизнь» - рассказывали в программе «Ранок з Україною».

Рецепт 1

Пасха закончилась, а паска на столе – осталась, а у кого-то даже не одна. В этом году некоторые хозяйки так старались, что не знают, куда теперь девать свои творения. И хотя украинские хозяюшки пользуются особой рецептурой, которая помогает сохранить свежесть паски как можно дольше, есть несколько способов, как разнообразить обеденный стол и подарить выпечке «вторую жизнь».

Если кулич зачерствел – берем его и стакан воды, ставим в микроволновую печь,

Рецепт 2

– советует зрительница «Ранку з Україною».

Или же срезаем верхушку, а все остальное заливаем смесью коньяка и сахара, оборачиваем, ставим в духовку на 10 минут и продолжаем праздновать.

Рецепт 3

У поваров тоже есть особые, но простые рецепты. Например, Алик Бадретдинов делает из паски сладкую «картошку». И всего за 5 минут.

Немножко размочить кулич в любом молоке и сформировать из него шарики, которые можно запанировать в какао, в кокосовой стружке или в сладкой присыпке, которая осталась после пасхи – и получится сладкий «картошка,

Рецепт 4

– поделился шеф-повар Алик Бадретдинов.

А кондитер Татьяна Панькова поделилась рецептом пудинга из пасхальных куличей, для приготовления которого вы потратите чуть больше, чем 5 минут, потому что надо запечь десерт в духовке.

1. Для этого нужно четыре крупных яйца разбить в миску, немного взбить, вливая пол-литра молока и пол-литра сливок, снова это все перемешать. 2. Добавить 150 г сахара и пакетик ванильного сахара. 3. Форму следует смазать маслом. 4. Смесь хорошенько перемешать, взять сухой нарезанный кулич и разложить его. 5. Плотно выложить в форму и пропитать дополнительно жидкостью эти слои с куличей. 6. Сверху посыпать пудрой для хрустящей корочки, и отправить на 40 минут в духовку. Готово!

Напомним,