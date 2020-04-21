Что приготовить из черствой паски: ТОП-4 интересных рецепта
После Пасхи в каждой семье осталось много куличей. Конечно, ими можно лакомиться несколько дней, однако, что делать дальше? Как дать паске «вторую жизнь» - рассказывали в программе «Ранок з Україною».
Рецепт 1
Если кулич зачерствел – берем его и стакан воды, ставим в микроволновую печь,– советует зрительница «Ранку з Україною».
Рецепт 2
Или же срезаем верхушку, а все остальное заливаем смесью коньяка и сахара, оборачиваем, ставим в духовку на 10 минут и продолжаем праздновать.
Рецепт 3
У поваров тоже есть особые, но простые рецепты. Например, Алик Бадретдинов делает из паски сладкую «картошку». И всего за 5 минут.
Немножко размочить кулич в любом молоке и сформировать из него шарики, которые можно запанировать в какао, в кокосовой стружке или в сладкой присыпке, которая осталась после пасхи – и получится сладкий «картошка,– поделился шеф-повар Алик Бадретдинов.
Рецепт 4
А кондитер Татьяна Панькова поделилась рецептом пудинга из пасхальных куличей, для приготовления которого вы потратите чуть больше, чем 5 минут, потому что надо запечь десерт в духовке.
1. Для этого нужно четыре крупных яйца разбить в миску, немного взбить, вливая пол-литра молока и пол-литра сливок, снова это все перемешать. 2. Добавить 150 г сахара и пакетик ванильного сахара. 3. Форму следует смазать маслом. 4. Смесь хорошенько перемешать, взять сухой нарезанный кулич и разложить его. 5. Плотно выложить в форму и пропитать дополнительно жидкостью эти слои с куличей. 6. Сверху посыпать пудрой для хрустящей корочки, и отправить на 40 минут в духовку. Готово!
Напомним,