Что приготовить из черствой паски: ТОП-4 интересных рецепта

21 апреля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Что приготовить из черствой паски: ТОП-4 интересных рецепта
Что приготовить из черствой паски: ТОП-4 интересных рецепта
pixabay.com

После Пасхи в каждой семье осталось много куличей. Конечно, ими можно лакомиться несколько дней, однако, что делать дальше? Как дать паске «вторую жизнь» - рассказывали в программе «Ранок з Україною».

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Пасха закончилась, а паска на столе – осталась, а у кого-то даже не одна. В этом году некоторые хозяйки так старались, что не знают, куда теперь девать свои творения. И хотя украинские хозяюшки пользуются особой рецептурой, которая помогает сохранить свежесть паски как можно дольше, есть несколько способов, как разнообразить обеденный стол и подарить выпечке «вторую жизнь».

Рецепт 1

Если кулич зачерствел – берем его и стакан воды, ставим в микроволновую печь,
– советует зрительница «Ранку з Україною».

Рецепт 2

Или же срезаем верхушку, а все остальное заливаем смесью коньяка и сахара, оборачиваем, ставим в духовку на 10 минут и продолжаем праздновать.

Рецепт 3

У поваров тоже есть особые, но простые рецепты. Например, Алик Бадретдинов делает из паски сладкую «картошку». И всего за 5 минут.

Немножко размочить кулич в любом молоке и сформировать из него шарики, которые можно запанировать в какао, в кокосовой стружке или в сладкой присыпке, которая осталась после пасхи – и получится сладкий «картошка,
– поделился шеф-повар Алик Бадретдинов.

Рецепт 4

А кондитер Татьяна Панькова поделилась рецептом пудинга из пасхальных куличей, для приготовления которого вы потратите чуть больше, чем 5 минут, потому что надо запечь десерт в духовке.

1. Для этого нужно четыре крупных яйца разбить в миску, немного взбить, вливая пол-литра молока и пол-литра сливок, снова это все перемешать. 2. Добавить 150 г сахара и пакетик ванильного сахара. 3. Форму следует смазать маслом. 4. Смесь хорошенько перемешать, взять сухой нарезанный кулич и разложить его. 5. Плотно выложить в форму и пропитать дополнительно жидкостью эти слои с куличей. 6. Сверху посыпать пудрой для хрустящей корочки, и отправить на 40 минут в духовку. Готово!

Напомним,

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