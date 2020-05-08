Как похудеть после длительного карантина: действенные советы
Итальянцы на карантине набрали в среднем 2 лишних килограмма. Такие результаты 55-дневной самоизоляции.
Карантин стал настоящим испытанием для большинства украинцев. Один из вызовов – наладить режим: упорядочить питание, спорт и отдых. Ведь на улицу выходить не желательно, а усидеть дома с детьми – еще та задача. Удержаться от употребления вкусняшек крайне трудно, ведь хозяйки почти целый день проводят на кухне. Поэтому проблема избыточного или недостаточного веса – скорее психологическая, чем физиологическая.
Когда в наш желудок попадает еда, это создает ощущение какой-то стабильности и покоя. Другой способ борьбы с тревогой – это когда человек абсолютно отказывается от пищи,– объясняет психолог Инна Велигурская.
Чтобы наладить питание, психолог советует прежде всего – признаться себе, что есть проблема, и не есть механически.
Надо сказать себе – стоп, я поужинал, а то, что мне сейчас хочется поесть – это состояние тревоги, – советует психолог. – Физические нагрузки, объятия, секс, конечно, если по желанию – помогают побороть стресс.
Чтобы сбросить вес – не обязательно голодать, подчеркивают диетологи. Надо просто упорядочить свое меню.
Представим себе тарелку, ее надо разделить пополам – половину, даже большую часть тарелки, должны занимать овощи, вторую, меньшую часть тарелки, должно занимать небольшое количество белковых продуктов – это яйца, нежирное мясо, птица, бобовые, грибы,– комментирует диетолог Оксана Скиталинская.
Напомним,