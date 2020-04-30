Как правильно дезинфицировать продукты перед употреблением
Обязательных пошаговых инструкций по распаковке товаров в Минздраве не разрабатывали. Журналисты «Ранre з Україною» на канале Украина узнали, как правильно обрабатывать продукты перед употреблением.
Капельки слюны, в которых живет вирус, с выделениями больного человека или здорового носителя могут попасть на любой предмет окружающей среды,– комментирует эпидемиолог Святослав Протас.
Эксперты уверяют – обрабатывать товары перед использованием или потреблением – нужно. Но это надо делать правильно.
Достаточно взять обычную салфетку или кухонную тряпочку, смочить ее водой, мы должны протереть продукт от пыли и возможных капель слюны, – советует эпидемиолог. – Дополнительно можно использовать обычное хозяйственное мыло, так как оно в силу щелочной реакции имеет и определенный бактерицидный эффект.
Когда слюна высыхает и клетка, из которой она состоит, замирает, соответственно, обезвреживается сам вирус, – объясняет эксперт. – Лучший способ очистить овощи и фрукты – это обычная проточная вода, а цитрусовые рекомендуется дополнительно обрабатывать кипятком, краткосрочно, так как там пористая структура шкуры.
Эксперт призывает – не паниковать. Хотя коронавирус и агрессивный, подхватить его от людей вероятнее, чем от предметов и продуктов.
Простите, это должен больной человек наплевать на поверхность, а вслед за ним здоровый человек должен с этим проконтактировать, грубо говоря – облизать,– комментирует эпидемиолог.
Итак, когда идете в магазин, помните – нужно одеть маску и перчатки (можно воспользоваться одноразовыми, что есть в торговом зале), после закупки их следует выбросить. Дома поделите товары на две части – те, что нужны вам сейчас, и те, что отправите в холодильник. Последние можно перевести в домашнюю утварь. Остальные упаковки, фрукты и овощи – промойте под теплой проточной водой с использованием небольшого количества мыла. И будьте здоровы!
Напомним,