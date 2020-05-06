Правила возврата в магазин испорченных продуктов питания

Во время карантинных мер большинство продовольственных магазинов ввели новые правила продажи овощей и фруктов.

Так, на полках люди встречают уже фасованные в полиэтиленовые пакеты продукты питания . В программе «Ранок з Україною» на телеканале «Украина» эксперты рассказали, как правильно совершать покупки и имеют ли право потребители вернуть испорченную из-за неправильной расфасовки продукцию.

По словам юриста, упаковка овощей и фруктов работниками магазинов – это настоящее самоуправство. Специалист подчеркивает – клиент воочию должен видеть, что покупает, потому что продукты питания по закону вернуть нельзя.

Упаковка должна соответствовать нормам стандартизации, то есть осуществляться таким образом, чтобы продукты питания дышали. Должен быть свободный доступ к кислороду,

– пояснил юрист Иван Либерман.

Даже если есть фасовка – продукты следует проверять на месте, не выходя за пределы магазина. Таким образом потребители будут иметь больше шансов вернуть испорченный товар. Но даже, если заметили плохое качество товара дома, стоит попробовать вернуть потраченные средства. Более того – для этого не обязательно иметь чек, достаточно наклейки, свидетельствующей о весе, адресе магазина, дате покупки и наличии соответствующего штрих-кода.

Мы можем обеспечить и гарантировать свои права, а также требовать возврата, при наличии чека. К тому же, если это полиэтиленовый пакет, в котором действительно так получилось, что это конденсат и магазинная упаковка – на него не распространяется норма сохранения целостности упаковки,

– отметила эксперт по защите прав потребителей Елена Куликова.

Если же чек сохранился, а в магазине отказываются идти навстречу, покупатель может написать жалобу в Госпотребинспекцию.

Для этого следует оставить в магазине претензию – написать ее в 2-ух экземплярах, попросить администратора оставить подпись, сделать фото,

– рассказала Елена Куликова.

Несмотря на то, что в Украине по закону продукты не подлежат возврату, торговые сети обычно не отказывают клиентам. Ведь репутация дороже, чем несколько десятков гривен.

Однако, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, при покупке продуктов питания следует придерживаться нескольких советов:

проверять качество продуктов, упакованных в полиэтилен сразу после покупки;

сохранять чек, пока не убедитесь в качестве товара;

если обнаружили испорченный товар дома, следует сразу вернуться в магазин – поменять испорченные продукты или вернуть деньги.

Напомним,