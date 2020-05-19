Какие продукты помогут избавиться вам от жира на животе: ТОП-5 главных помощников

Не знаете, как справиться с надоевшим жиром в области талии. Не отчаивайтесь раньше времени.

Соль и вода

В вашем случае нужно не только своевременно выполнять упражнения , но еще и позаботиться о рационе питания. Именно он поможет вам улучшить ваше самочувствие и внешний вид.

Никогда не забывайте о водно-солевом балансе в вашем организме. Ведь при его отсутствии в организме начнется неправильная циркуляция лимфы, а значит, пропадет необходимый для кожи тонус и обмен веществ, необходимый для здорового похудения. Высчитать вашу норму нужно так: на 1 кг веса 30 мл воды. Соли нужно потреблять до 1 чайной ложки в день. Выбирайте розовую либо морскую и ни в коем случае не исключайте ее из вашего рациона.

Корица

Гречка

А также другие специи, которые вам нравятся: имбирь, гвоздика, куркума. Они - естественный источник антиоксидантов, избавляющие организм от вредных радикалов. Также специи помогают вывести токсины и шлаки и насыщают наши клетки кислородом вместе с витаминами А, В и Е. Помимо этого, они избавляют нас от возможной депрессии.

Гречка - настоящий убийца жира на наших боках. Конечно, должное стоит отдать не только ей, но еще и другим сложным углеводам и клетчатке. К примеру, цельнозерновой пасте, ржаному хлебу, а еще овощам и фруктам. Эти продукты увеличивают скорость вашего метаболизма, что приводит к похудению. Один только белок и овощи не дадут нужных результатов.

Оливковое масло

Либо же любое другое. К примеру, кокосовое или льняное. Главное - удовлетворять потребность организма в растительных жирах. А их наибольшее количество содержится именно в этих маслах. Благодаря им наши гормоны остаются в порядке, а кишечник работает как часы.

Зелень

В зелени содержится все, что необходимо нашему организму. Даже белок, представляете. Во время похудения зелень нужна для сбалансированного рациона, ведь она обогащает организм щелочью. А это улучшает работу пищеварительной системы. Вместе с зеленью вы получаете огромный запас витаминов и хлорофилла - важного элемента для здоровья клеток.

Напомним,