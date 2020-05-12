ТОП-4 продукта, которые помогут вам быстро похудеть

Давно пытаетесь распрощаться с ненавистными лишними килограммами?

Йогурт

Тогда самое время обратить внимание на продукты , содержащие в себе высокий процент ферментов. Ферментированные продукты - продукты, которые поддались брожению, а затем выделили молочную кислоту, способствующую похудению. Наш организм под воздействием подобных продуктов начинает активно выводить лишнюю жидкость и токсины. Самое время узнать, на какие продукты стоит обратить внимание в борьбе за тонкую талию.

Отдавайте предпочтение непастеризованному йогурту из натуральной жирности и без сахара, так как именно в добавки тормозят процесс ускоренного метаболизма. А вот чистый йогурт содержит в себе множество активных бактерий, поддерживающих пищеварение и влияющих на здоровье кожи. Идеальный вариант — из козьего или овечьего молока. Если вы уже отказались от лактозы, введите в рацион питания йогурт на соевом, овсяном или кокосовом молоке.

Кефир

Квашенная капуста

Кефир - отличный напиток, который уменьшает раздражение в кишечнике. Он предотвращает попадание токсинов в кровь и снижает количество других патогенов в ней. Сделать кефир в домашних условиях просто, а главное - куда полезнее покупного. Обратите внимание на кефирные зерна в магазинах, благодаря которым у вас может получиться полноценный кефир.

Сделать квашенную капусту в домашних условиях очень просто. Вам понадобятся: вода, соль, рубленая или шинкованная капуста, а также место для размещения капусты в комнатной температуре для естественного брожения овощного сока. Порция подобной капусты придает организму мощную дозу здоровых пробиотиков, которые способствуют пищеварению и похудению. Помимо этого, ученные доказали способность квашенной капусты предотвращать образование раковых клеток.

Соя

Темпе, мисо, натто и тамари — эти продукты богаты кальцием, железом и магнием. Обычно они делаются из соевых бобов и дрожжевой закваски, что делает их мощным источником бактерий. А они в свою очередь ускоряют обмен веществ и способствуют потере веса.

Напомним,