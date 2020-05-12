ТОП-4 продукта, которые помогут вам быстро похудеть
Давно пытаетесь распрощаться с ненавистными лишними килограммами?
Йогурт
Отдавайте предпочтение непастеризованному йогурту из натуральной жирности и без сахара, так как именно в добавки тормозят процесс ускоренного метаболизма. А вот чистый йогурт содержит в себе множество активных бактерий, поддерживающих пищеварение и влияющих на здоровье кожи. Идеальный вариант — из козьего или овечьего молока. Если вы уже отказались от лактозы, введите в рацион питания йогурт на соевом, овсяном или кокосовом молоке.
Кефир
Квашенная капуста
Сделать квашенную капусту в домашних условиях очень просто. Вам понадобятся: вода, соль, рубленая или шинкованная капуста, а также место для размещения капусты в комнатной температуре для естественного брожения овощного сока. Порция подобной капусты придает организму мощную дозу здоровых пробиотиков, которые способствуют пищеварению и похудению. Помимо этого, ученные доказали способность квашенной капусты предотвращать образование раковых клеток.
Соя
Темпе, мисо, натто и тамари — эти продукты богаты кальцием, железом и магнием. Обычно они делаются из соевых бобов и дрожжевой закваски, что делает их мощным источником бактерий. А они в свою очередь ускоряют обмен веществ и способствуют потере веса.
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