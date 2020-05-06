ТОП-5 продуктов, которые укрепят ваши ногти
Часто сталкиваетесь с проблемой поломки ногтей?
Апельсины
Апельсиновый сок обладает множеством положительных качеств для состояния наших ногтей и организма в целом. Связано эте с тем, что цитрусовые содержат в себе высокий концентрат витамина С и железа. Возьмите себе за привычку делать фрэш из свежих апельсинов с добавлением лимона. Такой микс точно полоижетлньо повлияет на ваши ногти.
Яйца
Орехи
Орехи – хороший аналог сладкого на диетах. Помимо этого, орехи - это отличный источник полезных минералов, в которых нуждаются наша кожа, волосы и ногти. Также орехи богаты цинком, что способствует восстановлению структуры ногтей. Помимо этого, в них содержатся жирные кислоты, помогающие справиться с авитаминозом.
Шпинат
Шпинат - натуральный очиститель организма. Также он восстанавливает отдельные его элементы. К примеру, ногти. Также в шпинате находится большое количество фолиевой кислоты и железа вместе с группой витамина В. Такое сочетание положительно влияет на ускоренный рост ногтей, а также гладкую кожу.
Огурцы
Огурец на 90% состоит их воды. Следовательно, упускать очевидную пользу для организма просто невозможно, поскольку вода - мощный элемент для восстановления. После внутреннего увлажнения организма уменьшается пигментация на руках, а также улучшается сияние ногтевой пластины.
Напомним,
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