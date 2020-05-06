ТОП-5 продуктов, которые укрепят ваши ногти

6 мая 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 продуктов, которые укрепят ваши ногти
ТОП-5 продуктов, которые укрепят ваши ногти
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Часто сталкиваетесь с проблемой поломки ногтей?

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Сегодня этим уже никого не удивишь. Во многом это связано с нашим ритмом жизни, нагрузками, а главное - питанием. Мы подготовили список из пяти продуктов, которые помогут вам забыть об этой проблеме и укрепят ваши ногти. 

Апельсины 

Апельсиновый сок обладает множеством положительных качеств для состояния наших ногтей и организма в целом. Связано эте с тем, что цитрусовые содержат в себе высокий концентрат витамина С и железа. Возьмите себе за привычку делать фрэш из свежих апельсинов с добавлением лимона. Такой микс точно полоижетлньо повлияет на ваши ногти. 

Яйца 

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Яйца содержат в себе серу, необходимую для восполнения натуральной красоты. Поэтому диетологи рекомендуют добавить в свой рацион куриные яйца как чистый источник белка и полезных минералов. Но не стоит увлекаться. Достаточно съедать до двух яиц в день, так как сверх нормы может вызвать аллергию.  

Орехи

Орехи – хороший аналог сладкого на диетах. Помимо этого, орехи - это отличный источник полезных минералов, в которых нуждаются наша кожа, волосы и ногти. Также орехи богаты цинком, что способствует восстановлению структуры ногтей. Помимо этого, в них содержатся жирные кислоты, помогающие справиться с авитаминозом.

Шпинат 

Шпинат - натуральный очиститель организма. Также он восстанавливает отдельные его элементы. К примеру, ногти. Также в шпинате находится большое количество фолиевой кислоты и железа вместе с группой витамина В. Такое сочетание положительно влияет на ускоренный рост ногтей, а также гладкую кожу. 

Огурцы 

Огурец на 90% состоит их воды. Следовательно, упускать очевидную пользу для организма просто невозможно, поскольку вода - мощный элемент для восстановления. После внутреннего увлажнения организма уменьшается пигментация на руках, а также улучшается сияние ногтевой пластины.

Напомним, 

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