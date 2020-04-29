Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 29.04.2020)

29 апреля 2020 21:15 Александр Кива
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 29.04.2020)
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 29.04.2020)

29 апреля на СТБ зрители увидели 2 серию сериала Жизнь прекрасна

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Смотрите в 2 серии сериала Жизнь прекрасна

Лена узнает правду о том, почему ее бросил Кирилл

Светлана рассказывает Лене о том, что она переспала с отцом ее парня, с которым познакомилась в ночном клубе. Точнее уже бывшего парня, ведь Кирилл поддался уговорам отца и бросил Лену. Светлана в отчаянии – дочь ушла из дома в слезах… За советом она обращается к лучшей подруге Милке, но той лишь интересно, хорош ли в постели Виктор. В мелодраме Жизнь прекрасна 2020 у Светланы еще одна проблема: заканчиваются деньги и нужно срочно искать работу, чтобы им дочкой было на что жить. Но у женщины неоконченное образование и совсем нет опыта работы – она ведь посвятила всю себя семье! Отчаявшаяся Светлана начинает обзванивать все открытые вакансии в интернете.

Лена тоже не сидит сложа руки. Ее подруга Маша рассказывает, что зарабатывает клинингом и это помогло ей стать финансово независимой. Маша предлагает Лене задуматься над таким способом стать материально обеспеченной и не брать деньги у родителей. А пока Лена ищет средства к существованию, ее бывший парень Кирилл соглашается на предложение отца познакомиться с дочкой его партнера по бизнесу.

Света мирится с дочерью и пытается найти работу

Во 2 серии мелодрамы Жизнь прекрасна Светлана пытается помириться с дочерью и искренне извиняется за то, что из-за нее ее бросил парень. К тому же Светлана считает, что раз Кирилл так легко отказался от девушки в пользу отца, то значит не достоин руки и сердца Лены. Расстроенная девушка соглашается с мнением матери. Вечером Лена сообщает маме, что хочет подрабатывать в свободное от учебы время. Но главная героиня сериала Жизнь прекрасна 2020 категорически против – дочь должна заниматься только образованием.

Светлана начинает ходить по собеседованиям, но ей везде отказывают. От женщины среднего возраста ожидают наличия большого опыта и списка навыков, но ничего из этого у Светы нет. И у Лены возникает идея: Света прекрасно готовит и дочь предлагает ей попробовать себя в ресторанном бизнесе. А вдруг это призвание всей ее жизни? И воодушевленная Светлана начинает предлагать свои услуги различным ресторанам, но и здесь она терпит неудачу. Но жизнь подбрасывает ей счастливый случай: возле одного из заведений на глазах Светланы незнакомец падает в обморок. Кто он и как изменит жизнь героини?

2 серию сериала Жизнь прекрасна смотрите в 21:15 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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