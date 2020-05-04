Как избавиться от эмоциональной зависимости в отношениях: ТОП-4 главных совета

Эмоциональная зависимость способна повлиять как на наше психическое здоровье, так и задеть физическое. К сожалению, от этого не застрахован никто. К счастью, из этой зависимости выйти куда проще, чем вы думаете.

Перестаньте контролировать ваши отношения

Сегодня мы расскажем о четырех наиболее эффективных советах , которые помогут вам преодолеть ваши психологические зажимы и начать заново находиться в здоровых отношениях. Главное - провести внутренний диалог с собой и правильно осознать все советы.

Иногда эмоциональная зависимость возникает на фоне того, что вы перекладываете слишком много ответственности с партнера на себя. Именно поэтому у вас в мышлении поворачивается тумблер на режим этакой мамочки. А где появляется вечная привычка быть за все в ответе, там далее растут манипуляции и токсичность. Партнеры не всегда это осознают. Чаще всего заметно это становится уже в критической точке, когда вы не можете не контролировать человека. Важно понимать, что он - не ваша собственность. В равной степени, как и вы не его. Как только вы это осознаете, зависимость медленно начнет исчезать.

Поговорите с собой

Не обвиняйте других

Важно осознать, что зависимость делает хуже всем в вашем окружении. И прежде всего - вам. Ведь именно она создает вам эмоциональные качели похлеще чем американские горки. Осознание должно спровоцировать действия. А действия - потерю эмоциональной зависимости и возвращение в здоровый вариант отношений.

Вы не можете обвинять партнера в том, что проблемы в отношениях (а уже тем более зависимость) прежде всего из-за него. В данной ситуации он, как и вы, соучастник вашего союза. И возможно, он тоже испытывает эту же зависимость. В таком случае, вам двоим необходимо взять ответственность не за друг друга в отношениях, а за самих себя.

Слушайте себя

Наше подсознание всегда точно знает, что нам нужно. Другое дело в том, что мы редко к нему прислушиваемся. Отойдите от мнения окружающих. Они полагаются на свои ощущения - так почему вы должны основываться на их мнении? Бороться с зависимостью тяжело, когда вы не понимаете, зачем это делать. Как только вы осознаете проблему, то незамедлительно начнете ее решать.

Напомним,