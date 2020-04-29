ТОП-5 причин, которые мешают вам начать отношения: срочно избавляемся!

29 апреля 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 причин, которые мешают вам начать отношения: срочно избавляемся!
ТОП-5 причин, которые мешают вам начать отношения: срочно избавляемся!
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Часто мы пытаемся понять, почему у нас не складываются отношения. Во многом даже обвиняем партнера. На самом же деле, причина может скрываться совсем не в нем.

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Сегодня мы расскажем, какие причины заставляют вас неосознанно отталкивать от себя мужчин . А главное - как их устранить, чтобы стать счастливой навсегда. 

У вас завышенные ожидания 

Часто их прививают мамы дочкам еще с подросткового возраста, когда говорят о том, что парень должен соответствовать девушке. Во многом это правда, но именно такие формулировки порождают в девушке завышенные требования к будущему партнеру. Возможно, нереальные. Чтобы не сталкиваться более с такими проблемами, попробуйте трезво взглянуть на жизнь, без розовых очков и призрачных ожиданий. 

Вы думаете, что слишком умны для него 

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И это касается каждого. Завышенная нездоровая самооценка также не играет вам в плюс. Вместо этого парни видят в вас только девушку, которая уж сильно любит себя и точно не найдет места для кого-то еще в своем сердце. Никто не спорит, что интеллект - это очень притягательно, но и равнять всех под одну гребенку тоже не лучшая идея. Иногда люди просто безразличны к высоким материям, но хуже от этого они точно не становятся. 

Вы не знакомитесь с кем-то

Трудно найти любовь всей жизни, когда по факту у вас круг знакомств не расширяется. Будьте более открыты к этому миру и новым людям в нем. Поверьте, плохого точно ничего не произойдет, а вот хорошее вы можете отгонять. 

Вы не отпустили прошлое 

Трудно строить будущее, когда прошлое крепко держится руками и ногами за вас. В таком случае нужно для начала заново погрузиться в это самое прошлое и проанализировать его "от" и "до". В противном случае, новые отношения построить будет невозможно. 

На вас оказывают давления

Во многом это связано с ожиданиями родителей. Они уже давно хотели бы увидеть и вашего спутника жизни, и детей. Конечно, делают они это все явно не со зла, но ведь и вам легче от этого не становится? А в некоторых случаях подобное давление только ухудшает поиски. Поэтому прежде всего попробуйте поговорить с родителями о том, что всему свое время и место. Если они и не поймут, то хотя бы уменьшат количество разговоров на эту тему. 

Напомним, 

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