ТОП-5 причин, которые мешают вам начать отношения: срочно избавляемся!

Часто мы пытаемся понять, почему у нас не складываются отношения. Во многом даже обвиняем партнера. На самом же деле, причина может скрываться совсем не в нем.

У вас завышенные ожидания

Сегодня мы расскажем, какие причины заставляют вас неосознанно отталкивать от себя мужчин . А главное - как их устранить, чтобы стать счастливой навсегда.

Часто их прививают мамы дочкам еще с подросткового возраста, когда говорят о том, что парень должен соответствовать девушке. Во многом это правда, но именно такие формулировки порождают в девушке завышенные требования к будущему партнеру. Возможно, нереальные. Чтобы не сталкиваться более с такими проблемами, попробуйте трезво взглянуть на жизнь, без розовых очков и призрачных ожиданий.

Вы думаете, что слишком умны для него

Вы не знакомитесь с кем-то

И это касается каждого. Завышенная нездоровая самооценка также не играет вам в плюс. Вместо этого парни видят в вас только девушку, которая уж сильно любит себя и точно не найдет места для кого-то еще в своем сердце. Никто не спорит, что интеллект - это очень притягательно, но и равнять всех под одну гребенку тоже не лучшая идея. Иногда люди просто безразличны к высоким материям, но хуже от этого они точно не становятся.

Трудно найти любовь всей жизни, когда по факту у вас круг знакомств не расширяется. Будьте более открыты к этому миру и новым людям в нем. Поверьте, плохого точно ничего не произойдет, а вот хорошее вы можете отгонять.

Вы не отпустили прошлое

Трудно строить будущее, когда прошлое крепко держится руками и ногами за вас. В таком случае нужно для начала заново погрузиться в это самое прошлое и проанализировать его "от" и "до". В противном случае, новые отношения построить будет невозможно.

На вас оказывают давления

Во многом это связано с ожиданиями родителей. Они уже давно хотели бы увидеть и вашего спутника жизни, и детей. Конечно, делают они это все явно не со зла, но ведь и вам легче от этого не становится? А в некоторых случаях подобное давление только ухудшает поиски. Поэтому прежде всего попробуйте поговорить с родителями о том, что всему свое время и место. Если они и не поймут, то хотя бы уменьшат количество разговоров на эту тему.

Напомним,