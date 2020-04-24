Ваши отношения обречены: ТОП-4 очевидных признака

К сожалению, отношения имеют свойство заканчиваться. И происходит это весьма внезапно и неожиданно сразу для двоих участников союза.

Ваши разговоры заканчиваются ссорами

Сегодня мы расскажем, как определить, что ваши отношения пора заканчивать. В этом деле главное - не затягивать. Ведь потом будет только хуже, поверьте.

Мы точно не знаем, на каком этапе возникает это недопонимание, но если уж оно и присутствует, то тем более не нужно провоцировать ситуацию и как-либо подливать масло в огонь. В дальнейшем ничего хорошего из этого не выйдет, уж поверьте. Помните: все проблемы начинаются именно из-за неправильно выстроенной коммуникации. Что уж говорить о том, к чему она ведет. Поговорите о проблемах. А если уж и этот разговор приводит к скандалу, то подумайте: правда ли вам нужные такие отношения?

Вы всегда в напряжении

Читайте также Какие ежедневные привычки помогут вам поднять настроение: 4 главных совета Потому как вы точно не знаете, какой поступок может привести вашего партера в бешенство. Страшная ситуация, когда люди находятся в подобном эмоциональном напряжении. Если ваше поведение (или поведение партнера) вызывает лишь раздражение и гнев, зачем тратить нервы и силы для сохранения того, что уже и так сломано?

Вы не можете быть собой с ним

Вам трудно говорить о ваших личных желаниях. Возможно, вы уже даже сами не понимает, чего хотите. Что ж, это верный признак того, что, возможно, вам не мешало бы задуматься еще раз: что стоит сделать с вашими отношениями, пока еще не слишком поздно. Но помните: такое самоощущение - верный признак того, что вы находитесь в эмоциональной ловушке.

Только вы хотите спасти ваши отношения

Ну тут все очевидно и без лишних слов. Один человек не может спасти двух. Особенно, если тот второй еще и сопротивляется. Отношения, к сожалению, имеют свойство подходить к логическому завершению. Именно поэтому они постепенно сходят на "нет". А вот пытаться спасти того, кому это не надо - лишняя трата времени и ресурсов.

Напомним,